Офтальмолог рассказала о способах защиты глаз от весенних раздражений

Ирина Лещенко, доктор-офтальмолог, предложила варианты защиты глаз от весенних раздражений. Специалист напоминает, что с наступлением тепла, яркое солнце способно вызывать аллергическую болезнь весенний катар.

Медик рассказала, что заболевание начинает беспокоить людей из-за увеличения длительности светового дня. Яркие лучи солнца воздействуют на глаза и люди начинают зажмуриваться и щуриться. Снег тает быстро, а в воздухе собирается пыль, что может вызывать определенную сухость. Также пыль способна оседать на поверхности кожи и на слизистых, а это тоже считается лишним раздражителем. Медик отмечает, что пациенты наблюдают и повышенное слезотечение.

Как пишет «Слово и Дело», главным способом защиты от солнечных лучей являются затемненные очки. В продаже есть стекла-хамелеоны и линзы, меняющие цвет автоматически в зависимости от интенсивности света. Если человека беспокоит сухость и раздражение глаз, то можно пользоваться увлажняющими каплями.

Источник: slovodel.com