Мнение: Как живёт среднестатистический россиянин за МКАДом

На Дзене объясняют, как плохо и страшно жить в России. Не в Москве, разумеется, — Москва не Россия, и не в Петербурге, и не в Казани с Новосибирском, не в Калининграде, не в Крыму. А в обычном провинциальном городке с населением в 20-50 тысяч человек. Цитирую воодушевляющий фрагмент из поста:

https://zen.yandex.ru/media/travelstaruchka/kak-jivet-srednestaticheskii-rossiianin-za-mkadom-i-pochemu-povyshaetsia-gradus-nenavisti-v-nashem-obscestve-60414cad3e8e522ea5655a3a

Утром он встаёт по будильнику на работу. За окном темно и холодно. Чай, бутерброд и новости на телефоне, которые не радуют. Растолкать недовольных детей, им пора собираться в школу.

Одевается и идёт по сугробам и наледям на остановку, тротуары никто не чистит. Там полчаса на холоде ждёт раздолбанный пазик или “нерезиновую” маршрутку с водителем, который плохо понимает по-русски. Большие автобусы уничтожены как класс, их содержать невыгодно.

Едет в дребезжащем, набитом народом автобусе, тыкаясь в пробки и светофоры. По таким же сугробам, уже опаздывая, пробирается на работу. Там только что прошедшие такой же квест сослуживцы. Опять вокруг хмурые лица со своими проблемами.

Возвращается назад в таком же порядке. Сугробы, холод, ожидание, давка, пробки.

Представьте себе эту “картину маслом” – грязная снежная каша, под ней лёд, вокруг вытаивают собачьи “сюрпризы”, серые пятиэтажки и унылые столбики десятиэтажек. На аллее вместо деревьев трёхметровые пеньки, оставшиеся от “кронирования”, проведённого криворукими умельцами.

Купленная на рынке куртка не греет, а нормальный пуховик наш среднестатистический житель России позволить себе не может. Ботинки давно просят каши и промокают от одного вида мокрого снега.

А наш герой идёт в магазин, ибо жена просила зайти по дороге за продуктами. С трудом спрятав в орбиты вылезшие от озвученной на кассе суммы глаза, сложив в пакет хлеб, яйца и молоко, за которые только что выложил почти 600 рублей, он возвращается домой.

Пропахший мочой подъезд (теперь дело Обамы продолжает Байден), исписанные стены, обуглившиеся кнопки лифта. В дверях встречает жена, только что вернувшаяся с родительского собрания, где оставила на подготовку к выпускному сына-восьмиклассника сумму, отложенную на лечение зубов.

А у нашего героя та самая зарплата “среднего класса” в 17 тысяч рублей, половина из которой уходит на коммуналку, интернет и телефоны всех членов семьи. А эти члены семьи хотят есть. Собака виляет хвостом и тоже хочет есть, а её “полноценный рацион” стоит как сырокопчёная колбаса, которую последний раз семья нюхала на Новый год.

Одна отрада, после ужина включить ноутбук и погонять в танчики, пока жена шуршит на кухне, а дети уткнулись в телефоны.

За стеной соседи начинают очередной скандал, наш среднестатистический гражданин звонит в полицию. В ответ “ждите”, но, как всегда, никто не приезжает.

Как, коллеги, жизненно? В комментариях уверяют, что очень жизненно, вот ровно так и живём. Может быть, автор ещё даже и приукрасил суровую реальность. Цитирую несколько тяжело заплюсованных реплик:

— Примерно так оно и есть. Ещё забыли добавить неплатежи по кредитам (ввиду нехватки средств у работающих) и террор со стороны коллекторов.

— Родился, потерпел, умер. Среднестатистическая жизнь.

— Какой ноутбук, какие танчики, не у каждого москвича внутри МКАД есть ноутбук для танчиков. Какие деньги на подготовку восьмиклассника? Куда? Какие зубы? Вы описываете жизнь среднего класса, а у нас эта прослойка очень мала.

— А тарифы ЖКХ такие же, как в Москве. И цены на бензин тоже. И шмотки китайско-турецкие тоже из Москвы со 100% накруткой.

— Добавьте к этой картине ещё задержание силовиками чиновников с наличкой в доме, за которую этому гражданину со средней зарплатой 17’000 работать пару тысяч лет, не кушая и не одеваясь. А это у чиновника только верхушка айсберга. Вот откуда градус ненависти берется.

— У нас в России было и хуже, гораздо хуже. Но тогда была какая-то надежда, а сейчас этого нет и, по-моему, уже не будет.

— НЕТ БУДУЩЕГО В ЭТОЙ СТРАНЕ.

А вот, кстати, редкие кадры из документального фильма о российском бизнесе. На плёнке вы видите рабочие моменты крупного олигарха из списка Форбс, сколотившего состояние на каких-то мутных операциях с ваучерами и металлами:

https://www.youtube.com/watch?v=FxhILHacHB8