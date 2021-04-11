 

Мясников назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

11.04.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кризис среднего возраста чаще всего связан с переоценкой мира и самого себя, посоветовав воспринимать этот период как «сигнал к атаке», ведь перед человеком открываются новые горизонты.

«Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно», – сказал он  в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». По словам Мясникова, диагноза «кризис среднего возраста» в науке не существует, однако современная психология приравнивает его к депрессии.

Также эксперт посоветовал воспринимать этот период как «сигнал к атаке», потому как перед человеком открываются новые возможности. Он напомнил, что впереди человека ждет «самая вкусная, самая активная часть жизни».

Ранее Александр Мясников рассказал, что при повышенном артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, нужно исключить жирную пищу и сократить потребление соли и сахара.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Sky News – протесты в центре Лондона закончились столкновениями с полицией

02.07 / МИД назвал слухи о «сговоре» РФ и талибов работой голливудских режиссеров

28.02 / Дочь экс-полицейского в США назвала подделкой письмо об убийстве Малкольма Икса

21.08 / Зуд может быть предупреждающим признаком рака

23.01 / Накопительная пенсионная система в Украине может заработать в 2023 году – Лазебная

11.09 / В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

11.12 / Песков заявил о дискредитации российской вакцины от COVID-19

15.10 / В российскую глубинку начало поступать современное оборудование для лечения после инсульта

09.10 / МО Азербайджана заявил об обстреле Арменией ряда территорий в Карабахе

03.04 / В Киеве подтвердили рекордное суточное количество случаев COVID-19 с начала эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика