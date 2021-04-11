Появилось изображение нового поколения кроссовера Honda CR-V

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11.04.2021, 10:14, Новости дня
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В Сети опубликовали фотографии прототипа нового японского кроссовера Honda CR-V.

В частности, по предложенным изображениям можно увидеть, что автомобиль получил увеличенную решетку радиатора, а также зауженную головную оптику, которая объединена светодиодной полосой. Вместе с тем автомобиль получит более простой дизайн кузова, который схож с актуальным поколением паркетника. Кроме того, боковые окна имеют незначительный изгиб.

В целом, по фотографиям очевидно, что новый паркетник Honda CR-V получил увеличенные габариты на фоне предшествующих версий. Пока производитель не раскрывает никаких деталей, умалчивая и техническую начинку нового кроссовера. Официальная премьера состоится до конца 2022 года.



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