Гериатр Ольга Ткачева оценила влияние возраста на память человека

Гериатр Ольга Ткачева пояснила об особенностях старения человеческого организма. Как оказалось, возраст влияет на память, однако ухудшение памяти является мифом.

С возрастом организм каждого человека меняется, теряется пластичность мышц, ухудшается тонус кожи. Многие уверены, что при старении неотвратимо страдает память и когнитивные способности. Однако это является всего лишь мифом, об этом пояснила гериатр Ольга Ткачева. Внештатный медик Минздрава РФ оценила вероятность снижения способности запоминать у пожилых людей. Ее выступление состоялось в рамках онлайн-конференции, посвященной главным направлениям развития активного долголетия в РФ до 2030 года.

По утверждению Ольги Ткачевой, изменения мыслительных или когнитивных способностей, а также памяти не зависит от возраста. У здорового человека они не снижаются под влиянием возрастных изменений, все подобные заявления являются не более, чем мифом. Если у человека начинает ухудшаться память, то с возрастом это не связано.

Если пожилым становится труднее запоминать, следует обратиться к врачу, поскольку этот симптом может сигнализировать об определенных болезнях. Чем скорее специалист выяснит причины, тем быстрее пациент сможет получить необходимое лечение. Даже в глубокой старости, как пишет «Ньюинформ», можно сохранять острый ум и великолепную память, если следить за состоянием своего здоровья.

Источник: newinform.com