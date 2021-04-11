 

Гериатр Ольга Ткачева оценила влияние возраста на память человека

11.04.2021, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гериатр Ольга Ткачева пояснила об особенностях старения человеческого организма. Как оказалось, возраст влияет на память, однако ухудшение памяти является мифом.
С возрастом организм каждого человека меняется, теряется пластичность мышц, ухудшается тонус кожи. Многие уверены, что при старении неотвратимо страдает память и когнитивные способности. Однако это является всего лишь мифом, об этом пояснила гериатр Ольга Ткачева. Внештатный медик Минздрава РФ оценила вероятность снижения способности запоминать у пожилых людей. Ее выступление состоялось в рамках онлайн-конференции, посвященной главным направлениям развития активного долголетия в РФ до 2030 года.

По утверждению Ольги Ткачевой, изменения мыслительных или когнитивных способностей, а также памяти не зависит от возраста. У здорового человека они не снижаются под влиянием возрастных изменений, все подобные заявления являются не более, чем мифом. Если у человека начинает ухудшаться память, то с возрастом это не связано.

Если пожилым становится труднее запоминать, следует обратиться к врачу, поскольку этот симптом может сигнализировать об определенных болезнях. Чем скорее специалист выяснит причины, тем быстрее пациент сможет получить необходимое лечение. Даже в глубокой старости, как пишет «Ньюинформ», можно сохранять острый ум и великолепную память, если следить за состоянием своего здоровья.

Источник: newinform.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Мнение: Письмо: “Без меня он лучше умрет”

17.08 / Протесты в Беларуси, день девятый

09.01 / Мнение: Число запусков в 2020-м, прибыльные беспилотники и конкуренция в советской оборонке

18.01 / Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 22,8 тысячи

29.07 / Как сочетать модные тренды в одном образе: мастер-класс от Беллы Хадид

19.12 / Мнение: Как продинамили любителей США из Гонконга

25.07 / Мнение: Экспансия ненависти

06.04 / Лухари в кредит – Личное мнение

11.01 / Выходные в 2021 году: как россияне отдыхают

07.07 / Пара с собачками: Кэти Перри и Орландо Блум прогулялись по пляжу Санта-Барбары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика