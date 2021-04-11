 

Певица Клава Кока «слегла» после совместной работы с Niletto

11.04.2021, 10:08, Разное
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Известная певица и блогер Клава Кока заболела после очередного концерта с рэпером. Об этом она пояснила подписчикам в Stories своего аккаунта в социальной сети Instagram.
Клавдия Высокова, более известная, как Клава Кокка, к своим 24 годам добилась невероятных успехов. Видеоблогер из многодетной семьи с образованием госслужащего, несмотря на провал в шоу «Главная сцена», уже успела войти во всевозможные хит-парады РФ и ближнего зарубежья. Звезда стала одной из первых отечественных исполнительниц, «перешедших» на платформу TikTok. Кроме того, на ее счету есть немало совместных работ с главными звездами российского зарубежья, такими, как Ольга Бузова, Тимати, Егор Крид, Моргенштерн. Долгое время на вершинах музыкальных чартов и рейтинга YouTube возглавляла композиция “Краш”, записанная с певцом Niletto. Именно работа с популярным рэпером и принесла Клаве Кокке небольшие проблемы.

Как пояснила в Сети сама артистка влиятельного лейбла Black star, ей уже давно не было настолько плохо. После выступления на одной сцене с Niletto она буквально «слегла» с неизвестными недугом. Сама Клава Кокка не пояснила подписчикам, что за болезнь уложила ее в постель, однако чувствует себя она плохо. Из-за недомоганий ей пришлось даже отменить сразу несколько концертов. В новом Stories в Instagram она пообещала быстро встать на ноги и вернуться в работу. Кроме того, селебрити призвала фолловеров беречь свое здоровье.

Стоит отметить, что предыдущие гастроли певицы неизменно собирали аншлаги, о чем сама Кокка радостно сообщала фанатам в Сети. При этом многие пользователи интернета с возмущением отмечали, что на концертах артистки не соблюдались необходимые карантинные меры. Возможно, именно это и стало причиной болезни Клавы Кокки. Интересно, что о каких-либо проблемах со здоровьем у певца Niletto информации нет.



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