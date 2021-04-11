 

Президент Таджикистана позитивно откликнулся о творчестве Manizha

11.04.2021, 10:08, Разное
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Во время встречи с местными жителями города Исфар, президент Таджикистана Эмомали Рахмон первый раз на публику пояснил о своём отношении к творчеству певицы Manizha. Манижа Сангинин будет выступать от имени РФ на песенном конкурсе «Евровидение».
Государственный деятель поделился своим восхищением и выразил поддержку в сторону певицы. Президент также отметил, что певица не стесняется открыто заявлять о своём месте рождения — Таджикистане, при всем том, что на данный момент Сангин является гражданкой Российской Федерации. Президент — первый из всех должностных лиц, поделился своим мнением о певице.

Напомним, ранее певица получила волну хейта и критики сразу после прохождения отбора. Тогда артистку не поддержал никто, ни продюсеры, ни музыканты, ни политики.
А некоторые российские граждане вообще оформили петицию, с просьбой устранить Манижу Сангин от участия в музыкальном конкурсе. В Российской Федерации даже поступало заявление с требованием исследовать песню певицы на экстремизм.

Источник: lenta.ru



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