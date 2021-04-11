 

Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского

11.04.2021, 10:02, Разное
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Политик заявила, что страна переживает застой в сфере инфраструктуры. Надежда Савченко отметила, что в Незалежной наступил “полный коллапс”: не хватает дорог, мостов и других важных объектов. По ее мнению, этим нынешняя Украина похожа на поздний Советский Союз.

Бывший депутат Верховной рады также рассказала, что киевские власти взяли курс на “постоянную перестройку”. В эфире телеканала “Наш” политик упрекнула президента Владимира Зеленского и его команду в том, что у них нет дорожной карты развития страны. Из-за этого Украина топчется на месте.

“После правления Зеленского нас ждут погромы и руины”, – подчеркнула Савченко.

Ранее лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко назвала кризисной ситуацию в системе здравоохранения Украины. Она призналась, что ей страшно видеть “реальную картину” с COVID-19 в больницах. Политик призвала Владимира Зеленского остановить начатую им медицинскую реформу.

Напомним, что украинского лидера недавно раскритиковали за поездку в Катар в разгар пандемии и обострения конфликта в Донбассе. Рейтинг Владимира Зеленского стремительно падает: его действия одобряет все меньше граждан. Подробнее о том, что думают жители страны, Вы можете прочитать здесь.



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