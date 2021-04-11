 

Данные более миллиона пользователей Clubhouse выложили в открытый доступ

11.04.2021, 9:38, Новости дня
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На хакерском форуме бесплатно разместили базу данных 1,3 млн пользователей Clubhouse, сведения не несут никакой конфиденциальной информации, информирует Cybernews.

По данным портала, «слитые» данные пользователей содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, число подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя, передает РИА «Новости».

Портал отмечает, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров.

Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Ранее СМИ сообщили, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России.

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.



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