 

В Великобритании рассказали о последних днях принца Филиппа

11.04.2021, 9:38, Новости дня
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Британские СМИ рассказали, как провел свои последние дни скончавшейся принц Филипп, отметив, что в последние минуты с ним рядом была Елизавета II.

По дынным источника издания Telegraph, принц не хотел умирать в больнице, и почти всё время (четыре недели) рвался домой, передает РИА «Новости».

Смерть Филиппа стала неожиданностью, даже несмотря на то, что он был болен, рассказывают при дворе: «Я думаю, что было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея».

Источники Evening Standard сообщили, что последние дни принц проводил, читая под лучами солнца, составляя письма и ведя телефонные разговоры с любимыми. Он был «спокойнее и тише», рад был оказаться дома, но досадовал на коронавирусные ограничения – они осложняли встречи с семьей.

Филипп старался оставаться как можно более независимым, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, и продолжал самостоятельно одеваться, вспоминают при дворе. «Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы «эту проклятую штуку убрали с глаз долой», – пишет газета. В другой раз Филипп уронил очки и запретил помощнику поднимать их за него.

В последние дни аппетита у принца не было, но, когда силы позволяли, Филипп проводил трапезы в компании жены. В последнюю ночь Елизавета была у его постели.

Брак Елизаветы II и принца Филиппа продлился 73 года. Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии в связи с его смертью объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям. Его похороны пройдут 17 апреля, в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония прощания с принцем состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек.



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