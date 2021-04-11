 

Большинство россиян регулярно работают в выходные

11.04.2021, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большинство россиян (60%) регулярно работают в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

По данным опроса, 42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй житель России трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные, передает РИА «Новости».

Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.

Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% – в выходные дни.

В опросе приняли участие более 2,3 тыс. респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее исследования сервиса «Работа.ру» определили процент довольных зарплатой россиян. Нынешним уровнем зарплаты довольны только 9% россиян.

Напомним, специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что одной из самых высокооплачиваемых вакансий в РФ с зарплатой до 500 тыс. рублей стала должность начальника оздоровительного лагеря в Набережных Челнах. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Стало известно о планах Трампа и Байдена отказаться от второго раунда дебатов

04.03 / Корниенко заявил, что “Слуга народа” не нанимала лоббистов

12.02 / Хакеры атакуют украинцев, используя тему вакцинации от COVID-19 – СНБО

15.09 / Доля иномарок в автопарке РФ достигла 64%

20.01 / Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь

05.11 / Байден побеждает еще в одном спорном штате – СМИ

27.11 / В аэропорту Борисполь задержали мужчину и женщину, которые пытались перевезти бриллианты в нижнем белье

21.12 / Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа на высоту 7 км

10.11 / “Су-24, Ми-24, терпим…”. Около здания МИД России неизвестные сделали надпись

18.11 / Депутат Европарламента начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика