Большинство россиян регулярно работают в выходные

Большинство россиян (60%) регулярно работают в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

По данным опроса, 42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй житель России трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные, передает РИА «Новости».

Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.

Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% – в выходные дни.

В опросе приняли участие более 2,3 тыс. респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее исследования сервиса «Работа.ру» определили процент довольных зарплатой россиян. Нынешним уровнем зарплаты довольны только 9% россиян.

Напомним, специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что одной из самых высокооплачиваемых вакансий в РФ с зарплатой до 500 тыс. рублей стала должность начальника оздоровительного лагеря в Набережных Челнах.