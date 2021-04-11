 

Диетолог Селезнева назвала роль кофе и чая в похудении

11.04.2021, 9:14, Разное
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Врач-диетолог Ксения Селезнева пояснила о роли чая и кофе в похудении. Эти напитки оказывают мочегонный эффект, запуская процесс вывода жидкости из организма. Кроме того, они действуют как слабительное.
Если употреблять только чай, то действительно можно наблюдать снижение веса. Килограммы уйдут, но важно понимать, что разница наблюдается из-за изменения количества воды в организме. При этом совершенно не уменьшится жировая прослойка.

Когда человек принимает специальные диуретические средства, то из организма, кроме жидкости, выводится калий. Если злоупотреблять этим, то есть риск нарушения ритма сердца. В организме наступает обезвоживание, а это негативно сказывается на состоянии здоровья.

Существует мнение, что чай и кофе разгоняют метаболизм, но на самом деле это не так. Такая методика совершенно не поможет сбросить лишний вес. Если килограммы и уйдут, то впоследствии очень быстро вернутся.

Это не значит, что нельзя употреблять чай и кофе. Главное, ошибочно не наделять напитки целебными свойствами. Кофе определенных сортов не сжигает жир, иначе бы в мире не было большого количество людей с лишними килограммами.

Источник: 1prime.ru



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