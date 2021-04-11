 

В Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V»

11.04.2021, 8:44, Новости дня
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Почти половина (46,6%) желающих привиться от COVID-19 жителей Чехии хотели бы вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», если бы минздрав дал разрешение на его использование в стране без регистрации в ЕС, свидетельствуют данные пороса агентства социологических исследований STEM/MARK.

Привиться «Спутником V» захотели 46,6% граждан Чехии – преимущественно мужчины, жители в возрасте от 60 до 75 лет, а также проживающие в восточной части республики. Между тем 53,4% опрошенных социологами воздержались бы воспользоваться предложением привиться препаратом, не прошедшим регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), передает ТАСС.

Опрос был проведен в начале апреля, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, проживающие во всех регионах Чехии. Социологи также пришли к выводу, что число желающих привиться от коронавируса в республике увеличивается. Пройти вакцинацию хотят около 60% жителей, что значительно больше, чем в Словакии, Венгрии и Польше.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V».



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