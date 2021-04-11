 

В Великобритании оценили российские боевые роботы «Уран»

11.04.2021, 8:44, Новости дня
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Британцы заинтересовались российскими боевыми роботами «Уран». Таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.

В публикации даны характеристики нескольких моделей боевых беспилотных машин, включая «Уран-9», также она сопровождается кадрами их применением во время испытаний. Британские читатели прокомментировали данную статью. Некоторые из них поинтересовались, почему при небольшом бюджете на оборону РФ опережает НАТО в технологическом оснащении, передает РИА «Новости».

«Войны роботов», – написал Alf121.

«Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! РФ всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!» – выразил мнение mickeej.

«Ошибочно полагать, что на войне «все» зависит от технологий. Технологическое преимущество – это только часть вопроса победы», – указал Comite Espartaco.

«Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?» – задался вопросом All_Hope_Is_Gone.

«Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора», – пошутил Car67.

Ранее глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения.



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