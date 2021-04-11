 

Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве «будет круче»

11.04.2021, 8:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше», чем первая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», – рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Собянин также сообщил, что ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоены за последние годы.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных «хрущевок») в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов площадью 4,7 миллиона квадратных метров.

Ранее Собянин рассказал о порядке благоустройства магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица, которое планируется завершить в конце 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов

12.10 / Марка Hyundai отзывает машины модели Kona EV

29.08 / “Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства”. Посольство США сделало заявление к годовщине Иловайской трагедии

10.10 / Шестерых правоохранителей подозревают в пытках в кабинетах николаевской полиции – Госбюро расследований

06.01 / Пашинян ушел на самоизоляцию

01.04 / Hill – американские организации призвали Байдена отказаться от безрассудных нападок на Путина и сосредоточиться на конструктивном диалоге

10.03 / Вместо свалки – «Вести» выяснили, как Украину заполоняет автомобильная рухлядь

25.03 / Австрия экстрадировала экс-чиновника российского министерства

11.08 / Белорусский эксперт: Тихановская сбежала, чтобы избежать ответственности

04.10 / Frankfurter Allgemeine – Маас назвал антироссийские санкции по делу Навального «неизбежными»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика