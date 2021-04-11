Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве «будет круче»

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше», чем первая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», – рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Собянин также сообщил, что ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоены за последние годы.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных «хрущевок») в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов площадью 4,7 миллиона квадратных метров.

Ранее Собянин рассказал о порядке благоустройства магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица, которое планируется завершить в конце 2021 года.