Москвича оштрафовали за просмотр в ускоренном режиме видео на YouTube

Басманный районный суд Москвы выписал штраф жителю столицы за просмотр видео в ускоренном режиме на платформе YouTube.

В марте Роскомнадзор начал замедлять скоротать работы некоторых западных интернет-ресурсов и стал пристально следить за гражданами, нарушающими скоростной режим в Интернете.

В пресс-службе суда пояснили, что мужичина создавал большую нагрузку на сети оператора связи, просматривая видео в ускоренном режиме и очень высоком качестве. Такие действия повлекли за собой сбои в работе сайтов некоторых организаций и сервисов на территории Российской Федерации, в частности сайта самого Роскомнадзора и сервиса Rutube.

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