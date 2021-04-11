«За срывом сезона корюшки стоят прибалтийские спецслужбы» – Беглов потребовал ввести новые санкции против Латвии, Литвы и Эстонии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обвинил Ригу, Таллин и Вильнюс в срыве сезона корюшки на Северо-Западе России и потребовал жестко наказать руководство прибалтийских республик.

– Корюшка – это такой же символ Петербурга, как Дворцовый мост или Медный всадник. В этом году жители города лишены возможности отведать любимое лакомство. Наши учёные провели расследование и выяснили, что руководством Латвии, Литвы и Эстонии была организована спецоперация с целью переместить пути перемещения корюшки западнее, чтобы рыба ушла из территориальных вод России. Этим они хотели решить сразу несколько задач – усилить социальную напряженность в Петербурге и добиться смягчения санкций, чтобы мы были вынуждены закупать рыбу у них. Но я хочу успокоить всех петербуржцев, корюшка будет, причём выловленная российскими рыбаками. Отечественные специалисты уже получили задание и в самое ближайшее время мы вернём нашу рыбу в наши воды. Что касается этих прибалтийских мерзавцев, то я буду лично ходатайствовать перед Президентом о введении новых, максимально жёстких, санкций, – заявил Беглов.

Как нам стало известно, на следующей неделе из России могут быть высланы все послы прибалтийских государств. Кроме того, в ближайшее время на рассмотрение Государственной думы будет внесён законопроект «О злонамеренной деятельности Латвии, Литвы и Эстонии», предусматривающий запрет российским компаниям импортировать или экспортировать товары и услуги в три бывшие советские республики.

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