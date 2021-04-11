 

МЧС подтвердило запрет на использование свечей от геморроя в жилых помещениях

11.04.2021, 8:38, Разное
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По многочисленным просьбам граждан МЧС опубликовало пояснения к новым правилам противопожарной безопасности, согласно которым курение на балконах оказалось под запретом.

Помимо прочего, этот документ содержит прямой запрет на использование геморроидальных свечей в закрытых помещениях и на балконах жилых домов.

Как пояснили в ведомстве, наличие рецепта от врача на использование свечей от геморроя не является основанием для их применения в жилых домах. Чтобы уберечь дом от пожара, МЧС рекомендует использовать данные лекарственные средства на расстоянии не менее 30 метров от жилых построек и деревянных сооружений.

В настоящее время Минздрав разрабатывает рекомендации для пациентов, которым показано регулярное применение этих средств. Рассматривается возможность запуска передвижных пунктов для оказания соответствующих услуг.

– Самым простым способом ставить пациентам свечи от геморроя, не нарушая новые правила, станут мобильные пункты на базе машин скорой помощи. Они будут отвозить пациента на достаточное расстояние от жилых домов, например, в поле, где они смогут принять все необходимые лекарственные средства, не создавая угроз пожарной безопасности, – рассказал главный врач одной из московских больниц Алексей Попов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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