Москва передаст списанные трамваи Воронежу
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Мэрия Москвы продолжает реализацию комплексной муниципальной программы по передаче устаревшего или вышедшего из строя коммунального имущества другим городам России.
Одним из таких счастливчиков стал Воронеж, куда в дополнение к старым столичным троллейбусам поступят списанные трамваи.
Несмотря на отсутствие в Воронеже контактной сети и трамвайных рельсов, власти областного центра решили не отказываться от щедрого подарка и примут на баланс города 20 трамваев марки Tatra T3.
– Этот подарок из Москвы поступил очень вовремя. Вы знаете, что в 2009 году было принято стратегическое решение убрать трамвай из Воронежа. Мы предполагали заменить трамвай метрополитеном, но в связи со слишком высокими расходами решили восстановить в будущем трамвайную сеть. Такие планы у нас есть, осталось только реализовать, а подаренные московские трамваи сэкономят нам средства на их покупку в будущем, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Глава областного центра добавил, что новые трамвайные линии для удобства горожан пройдут на месте ранее демонтированных рельсов.
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