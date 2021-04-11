Москва передаст списанные трамваи Воронежу

Мэрия Москвы продолжает реализацию комплексной муниципальной программы по передаче устаревшего или вышедшего из строя коммунального имущества другим городам России.

Одним из таких счастливчиков стал Воронеж, куда в дополнение к старым столичным троллейбусам поступят списанные трамваи.

Несмотря на отсутствие в Воронеже контактной сети и трамвайных рельсов, власти областного центра решили не отказываться от щедрого подарка и примут на баланс города 20 трамваев марки Tatra T3.

– Этот подарок из Москвы поступил очень вовремя. Вы знаете, что в 2009 году было принято стратегическое решение убрать трамвай из Воронежа. Мы предполагали заменить трамвай метрополитеном, но в связи со слишком высокими расходами решили восстановить в будущем трамвайную сеть. Такие планы у нас есть, осталось только реализовать, а подаренные московские трамваи сэкономят нам средства на их покупку в будущем, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Глава областного центра добавил, что новые трамвайные линии для удобства горожан пройдут на месте ранее демонтированных рельсов.

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