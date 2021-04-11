 

Москва передаст списанные трамваи Воронежу

11.04.2021, 8:37, Разное
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Мэрия Москвы продолжает реализацию комплексной муниципальной программы по передаче устаревшего или вышедшего из строя коммунального имущества другим городам России.

Одним из таких счастливчиков стал Воронеж, куда в дополнение к старым столичным троллейбусам поступят списанные трамваи.

Несмотря на отсутствие в Воронеже контактной сети и трамвайных рельсов, власти областного центра решили не отказываться от щедрого подарка и примут на баланс города 20 трамваев марки Tatra T3.

– Этот подарок из Москвы поступил очень вовремя. Вы знаете, что в 2009 году было принято стратегическое решение убрать трамвай из Воронежа. Мы предполагали заменить трамвай метрополитеном, но в связи со слишком высокими расходами решили восстановить в будущем трамвайную сеть. Такие планы у нас есть, осталось только реализовать, а подаренные московские трамваи сэкономят нам средства на их покупку в будущем, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Глава областного центра добавил, что новые трамвайные линии для удобства горожан пройдут на месте ранее демонтированных рельсов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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