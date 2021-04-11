 

Группа иранских хакеров взломала тамагочи

11.04.2021, 8:33, Разное
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Госдеп США обвинил Иран в хакерской атаке на тамагочи модели KS-63, находящегося в Музее архаичной техники в Сакраменто, Калифорния.

Высвечивающийся на экране устройства призыв немедленно снять санкции с Ирана, смотрители заведения заметили спустя месяц поле взлома.

По мнению специалистов, иранцы использовали уязвимость в работе расположенной рядом с музеем вышки 5G, что позволило им получить доступ к функциональности тамагочи. Хакеры безжалостно расправились с живущими в игрушке электронными зверями – уточкой, котёнком и динозавром.

Вместо них на экране появилось лицо верховного лидер Ирана аятоллы Хомейни и призыв к «американским империалистам» незамедлительно снять с государства санкции и вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Долгое время это сообщение не замечали, так как музей был закрыт на карантин в период коронавируса. В настоящее время взломанную тамагочи изучают специалисты ЦРУ.

– Это очень опасно, если Иран может взламывать даже тамагочи. Возможно, их следующим шагом встанет взлом автоматов с поп-корном или музыкальных открыток, а это уже угроза национальной безопасности. Мы ответим на провокацию Ирана военным путём, если только иранское правительство не принесёт извинения за случившееся и не выдаст нам этих хакеров, чтобы мы могли ставить опыты над ними, а не над тамагочи, – заявил сотрудник ЦРУ Джеймс Робертсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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