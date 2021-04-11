 

Манижа будет выступать на Евровидении под нейтральным флагом

11.04.2021, 8:36, Разное
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Оргкомитет музыкального конкурса «Евровидение» запретил певице Маниже выступать с песней «Русская женщина», сославшись на возможное употребление ею допинга перед выступлением.

Манижа сможет поучаствовать в Евровидении под нейтральным флагом, при этом название песни будет изменено на «Персона из Восточной Европы».

Жюри конкурса сочло слова «русская» и «женщина» оскорбительными для уха европейского слушателя. В песне не упоминается о необходимости защиты прав национальных и религиозных меньшинств, что также не способствует её одобрению для участия в конкурсе.

Также во время СМС-голосования зрители не смогут проголосовать за Россию, а лишь за «команду нейтральных исполнителей», в которую также войдут приглашённые коллективы, такие как монгольский хор горлового пения и ансамбль дудочников из Судана.

– Мы рады, что нам всё же позволили участвовать в конкурсе. Да, есть ограничения, но это плата нашей страны за отравление Навального и убийство Скрипалей, за аннексию Крыма и Донбасса, за вмешательство в американские выборы и строительство «Северного потока-2». Нас наказывают за дело, и не нужно делать из этого драмы. В наши дни флаг России токсичен, и мы бы отказались от его использования даже если бы прямого запрета на него не было, – заявил продюсер Манижи Альберт Кац.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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