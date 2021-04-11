Новые Lada Vesta Sport и Lada XRay Cross поступят в Германии

Автомобили LADA продолжают поступать на немецкий рынок.

Сегодня стало известно, что в Германии начнут продавать «заряженный» седан Vesta Sport, а также кроссовер XRay Cross. Напомним, ранее пришлось приостановить поставки в Европу в связи с действующими строгими экологическими нормами, тогда как теперь станет возможным ввозить автомобили мелкими партиями из Тольятти.

Пока в компании не называют стоимость новых LADA Vesta Sport и LADA XRay Cross для немецкого рынка, однако предполагается, что ценник окажется не ниже, чем 22-25 тысяч евро, что сопоставимо с более продвинутыми иномарками Renault Captur и Opel Astra. Эксперты пока не берутся оценивать вероятные объемы продаж данных машин на немецком рынке.