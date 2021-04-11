NIO выпустила 100-тысячный электрокар

Китайский автомобильный гигант NIO сообщил о выходе 100-тысячного экземпляра электрокара.

В частности, с момента появления 50-тысячного экземпляра прошло около 9 месяцев, однако теперь производителю удалось превзойти прошлые результаты. Первое появление серийного электрокара на местном рынке состоялось около 3 лет назад. Напомним, автомобиль получил два электрических агрегата, которые суммарно выдают 643 л.с.

Также значится, что на полном заряде батареи станет возможным преодолеть более 580 километров. Также указано, что в прошлом месяце автомобили марки NIO приобрели свыше 7,2 тысяч клиентов, что соответствует приросту в 3,7 раза по сравнению с результатами за прошлый год.