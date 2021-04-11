 

В НАСА прочитали стихи к 60-летию полета Гагарина

11.04.2021, 7:51, Новости дня
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Замглавы принадлежащего НАСА Космического центра имени Кеннеди по техническим вопросам Келвин Мэннинг прочитал стихи на мероприятии по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Мероприятие было устроено международной организацией «Ночь Юрия» (Yuri’s Night). Мэннинг не сообщил, кто является автором стихотворения, но в тексте упоминаются актуальные события, в частности, распространение коронавируса. Сказано, что для борьбы с ним требуются совместные усилия человечества, как для прорыва в космос, передает ТАСС.

В стихах говорится о том, что «прошло 60 лет с тех пор, как человек впервые вышел в космос». «Все началось с космонавта по имени Гагарин. США вскоре догнали чемпиона с астронавтами Шепардом, Гриссомом и Гленном», – сказано в тексте стихотворения. Отмечается, что «это было во время холодной войны, когда дети учились прятаться под партами в случае ядерного взрыва, а их отцы целились друг в друга ракетами», но «произошедшие 60 лет назад события напомнили нам, что все мы часть человечества».

Мэннинг заявил, что «международные экипажи создают новые технологии, которые становятся мировыми новостями», на МКС побывали «представители 60 стран». «Мы все работаем вместе уже более 20 лет, чтобы совершить следующие важные шаги, для которых потребуются усилия каждого из нас», – сказал он, добавив, что речь идет о «возвращении на Луну, полете на Марс, а затем – к звездам».

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент РФ Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. На сайте Минобороны РФ появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.



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