 

Эксперты рассказали о плюсах использования кредитной карты

11.04.2021, 7:50, Новости дня
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При помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории. У ее использования есть и другие плюсы – например, льготный период, удобство контроля задолженности, кешбэк, рассказали эксперты.

По словам гендиректора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кэшбэк за пользование кредитными средствами. Помимо этого, как отметил эксперт, при помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории, передает РИА «Новости».

Он считает, что кредитные карты давно перестали быть чем-то необычным и являются частью современной жизни, инструментом, который при правильном использовании помогает решать задачи по планированию личного или семейного бюджета.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков согласен с коллегой, что кредитная карта является удобным и технологичным продуктом, который к тому же может улучшить кредитную историю. «Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных», – добавил он.

По оценкам Волкова, в последнее время банки не выдают кредитные карты так свободно, как это было восемь-десять лет назад, а стараются подходить к оценке заемщика консервативно. Ориентируются они на персональный рейтинг, чем он выше, тем лучше будут условия по выдаваемой карте.

Эксперт из «Эквифакс» отмечает, что решение открыть кредитную карту должно быть хорошо обдумано и тщательно спланировано, а также должно учитывать другие расходы и платежи по уже открытым кредитным договорам. «Не стоит брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять», – заключил он.



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