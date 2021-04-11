 

Выборы и референдум о поправках в конституцию начались в Киргизии

11.04.2021, 6:56, Новости дня
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В Киргизии проходят выборы в местные органы власти, а также референдум о внесении изменений в конституцию, сообщили в ЦИК страны.

Открыты 2483 избирательных участка, они будут работать с 08.00 до 20.00 (с 05.00 до 17.00 мск). Еще 48 участков заработают 11 апреля в 28 странах, включая Россию: пять – в Москве и по одному – в Тюмени, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – передает ТАСС.

Для того, чтобы референдум признали состоявшимся, проголосовать должны не менее 30% граждан, внесенных в списки избирателей. Предлагаемые изменения в конституцию предусматривают усиление полномочий президента, а также сокращение числа депутатов парламента со 120 до 90 человек. Если поправки примут, президент получит полный контроль над кабмином – государство перейдет к президентской модели управления.

Также проводятся выборы в региональные советы. На 7560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18772 кандидата.

В январе в Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Новый президент Киргизии отбывал тюремный срок по обвинению в захвате заложника (губернатора Иссык-Кульской области). Толпа его сторонников смогла освободить Жапарова из тюрьмы, воспользовавшись массовыми протестами из-за фальсификации на парламентских выборах. Сама смена власти имела признаки «цветной революции».



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