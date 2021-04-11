 

Трамп предсказал победу республиканца на выборах президента США в 2024 году

11.04.2021, 6:56, Новости дня
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В 2024 году победу на президентских выборах в США одержит кандидат от Республиканской партии, сообщил бывший глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп уверен, что в 2022 году республиканцы вернут контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, а в 2024 году – над Белым домом. Трамп обещал поддержать республиканцев, которые будут претендовать на места в Конгрессе. О том, собирается ли он сам участвовать в борьбе за пост президента, Трамп не сообщил, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.



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