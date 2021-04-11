 

В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

11.04.2021, 6:02, Новости дня
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».

Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.

В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение РФ от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.



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