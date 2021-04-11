Моргенштерн пожертвовал детям-сиротам 666666 рублей

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) направил 666666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии, сообщила организация.

Фонд поблагодарил рэпера. «Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн», – говорится в сообщении. Как пишет «Комсомольская правда», он и раньше занимался благотворительностью – в 2018 году обустроил актовые залы в двух детских домах.

Организация сообщила, что полученные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество», пишет «Московский комсомолец».