Моргенштерн пожертвовал детям-сиротам 666666 рублей
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Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) направил 666666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии, сообщила организация.
Фонд поблагодарил рэпера. «Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн», – говорится в сообщении. Как пишет «Комсомольская правда», он и раньше занимался благотворительностью – в 2018 году обустроил актовые залы в двух детских домах.
Организация сообщила, что полученные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество», пишет «Московский комсомолец».
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