Попытка Галицкого

Мечту сменила суровая реальность, но это еще не конец красивого проекта.

Красивая была история, ничего не скажешь. В конце нулевых еще вполне себе молодой миллиардер Сергей Галицкий решил создать с нуля в Краснодаре футбольный клуб, вывести его в люди, организовать футбольную академию, построить суперсовременный стадион, выйти на европейскую арену и тем самым подать пример личной инициативы всему нашему футболу, в основном уныло сидящему на трубе и бюджете. Успешный владелец розничной сети магазинов «Магнит» не говорил «делай как я!», но за его футбольной эпопеей внимательно следила вся страна. Следила в основном благожелательно — Галицкий был обаятельно оптимистичен, и всем, даже конкурентам, хотелось, чтобы у него получилось.

Все и вправду свершилось как в сказке, за которой, однако, была тяжелая и кропотливая работа. В 2011-м году «Краснодар» вышел в Премьер-лигу, в 2015-м впервые стал бронзовым призером, потеснив многих грандов, в 2016-м вошел в строй красавец стадион, осенью 2020-го команда дебютировала в групповом этапе Лиги чемпионов, став единственным российским клубом, пробившимся в Евровесну-2021.

Весной сказка и кончилась. Не совсем, конечно: стадион на месте, академия работает, президент и владелец об уходе из проекта не заявляет, нового главного тренера вот-вот найдут, и из подвала турнирной таблицы «Краснодар» еще может вылезти. Но ясно, что период сбывшихся ожиданий, увы, завершился если не крахом, то глубоким кризисом. Пока Сергей Николаевич Галицкий молчит, стоит разобраться, что же все-таки произошло с самым интересным в новом столетии российским футбольным проектом.

Галицкому никто легкой жизни в футболе и не обещал. Но он, полагаю, все-таки не предполагал, что техническая составляющая проекта окажется не самой трудной. Тяжелее будет осуществить идеологическую часть и продолжить поступательное движение.

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На 13-м году жизни «Краснодар» столкнулся с трудностями, просчитывать которые было некогда.

Добравшись до Лиги чемпионов, «Краснодар», возможно, элементарно надорвался.

Но дело же не только в том, что команда в 2021 году из восьми официальных матчей выиграла только один, а после домашнего поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5 в отставку подал главный тренер Мурад Мусаев. Кризис не только у главной команды — на прочность проверяется сам проект, и далеко не факт, что он сумеет выдержать. Сергей Галицкий ведь не случайно молчит — если бы ему было что сказать, он бы давно сказал.

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Фото: Андрей Шрамко / ТАСС

…Кажется, в начале десятых, по ходу первого сезона «Краснодара» в Премьер-лиге, в одном из интервью Сергей Галицкий сказал, что со временем его клуб будет обходиться без помощи легионеров и что в обозримом будущем на поле будут выходить 11 воспитанников клуба. Заявление было сильным, и подвергать красивую идею сомнениям не очень-то и хотелось. К чему обрубать мечте крылья? Тем более что Галицкий подводил под идею такой фундамент, что она не казалась совсем уж утопической.

Но ему этого было мало. Он еще и хотел, чтобы его команда играла в футбол и эффективный, и эффектный, чтобы «Краснодар» не выгрызал очки, сидя в обороне и ожидая ошибок соперника, а диктовал свою волю, ни на секунду не давая усомниться в том, что его стихия — это атака. Бизнесмен-романтик от футбола — это было что-то новое, не менее привлекательное, чем искреннее желание брать высоты с местными талантами. Конечно, воплотить в жизнь оба стратегических посыла при здравом размышлении казалось совершенно невозможным, но снять шляпу перед деятельным мечтателем было не зазорно.

Вторую часть вполне утопического замысла Сергей Галицкий осуществил. Я не про инфраструктуру и организацию, что само по себе было деянием высокого полета, — я про игру. Где-то с середины десятых болельщики начали осознавать, что недавний дебютант Премьер-лиги действительно играет в привлекательный, умный и зрелищный футбол. Стиль оформился при главном тренере Олеге Кононове, и стал он плодом сотрудничества с президентом клуба, который тренера всячески поощрял. «Краснодар» даже проигрывал красиво, и в чем точно нельзя было упрекнуть команду, так это в трусости. Стиль, однако, требовал соответствующего подбора квалифицированных кадров, разделяющих идеи тренерского штаба, и тут без помощи легионеров было не обойтись.

Территория парка возле стадиона ФК "«Краснодар». Фото: РИА Новости

Романтический стиль, так нравящийся зрителям, и не только краснодарским, имел свои изъяны — он не годился для жесткой борьбы за титулы, тем более на европейском уровне. Когда в нужный момент требовалось включать прагматику, у дерзкого, легконогого и веселого «Краснодара» начинались большие проблемы. Конечно, сама жизнь приучала краснодарцев в случае необходимости проявлять умение обороняться и терпеть — без окопной стойкости невозможно было в разные годы проходить не только те же «Байер», «Порту» или «Боруссию», но и заставлять потесниться российских грандов.

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Каждая еврокубковая эпопея «Краснодара» могла заканчиваться как угодно, но унылой она не была.

Естественно, по ходу дела никто не напоминал Сергею Галицкому про его обещание играть местными кадрами. Хотя он сам напомнил, когда Игорь Шалимов, сменивший Олега Кононова, в свою очередь в апреле 2018-го вынужден был уступить место Мураду Мусаеву. 34-летнего Мусаева подняли из молодежной команды, в системе клуба он работал уже шесть лет, и Сергей Галицкий сопроводил неожиданное решение достаточно жесткой сентенцией: «Я не хочу Тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята. В нашем клубе они всегда сделают больше, чем наемники, которые приезжают сюда за зарплатой». Игроков это вроде бы не касалось, но Галицкий показал, что от своих идей не отступает.

Тренер «Ахмата» и бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. Фото: Олег Бухарев / ТАСС

Его поправляли жизнь и реалии российского футбола, причем поправляли безжалостно. Поставить во главе команды тренера, который может лучше любого другого специалиста аккуратно ввести в основной состав краснодарскую молодежь, — это одно, а сохранить стиль и уровень притязаний — совсем другое. Со вторым молодой тренер, который поначалу даже не имел соответствующей лицензии, еще как-то справлялся — две бронзы и героический выход в групповой этап Лиги чемпионов говорят сами за себя.

С содержанием игры было сложнее. Чем выше поднималась команда в еврокубках, тем сильнее ощущался недостаток баланса. Грубо говоря, с защитой у «Краснодара» было хуже, чем с нападением. Что касается состава, то перед началом нынешнего сезона не без удивления обнаружилось, что в нем присутствуют только трое своих воспитанников. Двое из которых, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин, твердыми игроками основы не являются. А постоянно выходит на поле, если не травмирован, разве что талантливый голкипер Матвей Сафонов. Обнаружилось, что мало подготовить хорошего футболиста — гораздо труднее его удержать.

Тут мечты и действительность разошлись слишком резко. А после зимнего перерыва оказалось, что такой узнаваемый симпатичный атакующий стиль «Краснодара» куда-то испарился. Евровесна обернулась бездарным вылетом от загребского «Динамо», против которого команда не нашла аргументов ни в защите, ни в нападении. В чемпионате страны «Краснодар» из претендентов на медали за шесть туров превратился в не очень крепкого середнячка, даже не мечтающего о зоне еврокубков. Довершило этот период фиаско на собственной арене в виде разгромного поражения от «Ахмата».

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На поле была одна команда, другая же представляла собой сборище неумех, непонятно зачем собранных в одном месте. Это был не «Краснодар», а пародия на него.

Месяц назад после поражения с такой же разницей мячей в Москве от «Спартака» генеральный директор клуба Владимир Хашиг от имени руководства заявил, что с Мурадом Мусаевым «Краснодар» не расстанется, даже если команда проиграет оставшиеся встречи. Но Мусаев сам понял, что команда вышла из-под его контроля и он в этот момент больше ничего не сможет ей дать.

Хотелось бы верить, что это не крах проекта, а крах одной его составляющей. Правда, той, которая всегда на виду.

Фото: Андрей Шрамко / ТАСС

…Несет ли ответственность за то, что произошло с «Краснодаром», владелец, президент и главный идеолог? Конечно, несет. Десять дет назад его задор и некоторое прожектерство выглядели извинительно — с миллиардерами, которые входят в спортивную сферу, такое случается. Возможно, им кажется, что большие деньги и наличие соратников уже больше чем половина успеха. То, что этого мало, обнаруживается далеко не сразу. Иногда и благоприобретенный опыт принципиально ничего не меняет. Еще хуже, когда хозяин начинает дергать за все ниточки управления командой.

О степени вмешательства Сергея Галицкого в этот процесс можно только догадываться — с учетом того, что три года назад он продал часть акций «Магнита» и отошел от детища, футболом он теперь может заниматься больше. То, что результат совсем не такой, какой ожидался, не отменяет его колоссальных достижений. Просто создать чемпионскую команду, да еще из своих, да еще надолго, куда сложнее, чем построить самый распрекрасный стадион.

Сергею Николаевичу есть о чем подумать на досуге. Правда, времени на долгие раздумья не остается от слова «совсем».

Владимир Мозговой

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