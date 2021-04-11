Мнение: Боевикам закон не писан

Алексей Зотьев на тему освобождения нацика Стерненко.

Боевикам закон не писан

Вчера из СИЗО выпустили Сергея Стерненко – одесского радикала, который накануне получил семь лет колонии за разбойное нападение и похищение человека. Стерненко отправился в СИЗО под всеобщее удивление обычных граждан, которые не верили в то, что данного индивидуума, учитывая его причастность к националистическим организациям, вообще рискнут осудить на реальный срок. Разумеется, удивление одних сопровождалось негодованием других – тех, кто, считая себя «лучшими представителями нации», не мог понять, как власть вообще осмелилась на подобный шаг. Ранее Стерненко сошло с рук и участие в массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года, и убийство человека немногим позднее, поэтому посадка радикала за банальное похищение человека выглядела как нонсенс.

Массовые протесты, погромы, атака на Офис президента Украины – действующая власть претерпела многое, но так и не пошла на поводу у националистов, продолжая содержать Стерненко, в отношении которого уже прозвучал обвинительный приговор, в камере следственного изолятора. Но вот вчера случилось неожиданное. Без какого-либо давления со стороны радикалов, без штурма СИЗО и административных зданий, Стерненко вышел на свободу. Нет, приговор остался в силе, но власть приняла беспрецедентное решение – до момента рассмотрения апелляционной жалобы на вынесенный ранее приговор Стерненко «извлечен» из СИЗО, где ему самое место, и помещен под домашний арест.

Неужели Владимир Зеленский, на офисе которого еще совсем недавно националисты выводили черной краской нелицеприятное слово «лох», прогнулся под ситуацию и в очередной раз «дал заднюю», наглядно демонстрируя, кто же все-таки в этой стране формирует внутреннюю политику? Конечно, это самое простое объяснение тому, почему Стерненко, уже осужденный по одному уголовному делу и являющийся фигурантом по другому, вдруг покинул неуютную камеру и отправился домой. Но на деле все оказалось немного сложнее.

Посвященные в ситуацию люди утверждают, что на условную свободу Стерненко вышел совсем не из-за активности своих «побратимов», а сугубо по воле «западных партнеров», от лица которых с официальным Киевом вела диалог временная поверенная в делах США Кристин Квин. Именно на уровне взаимоотношений двух стран и были достигнуты договоренности, в результате которых «герой Украины», в вину которому вменяли «самоотверженную борьбу с сепарами», отправился на неопределенное время в родные пенаты.

Беспрецедентный шаг по освобождению осужденного преступника в первую очередь бьет по репутации действующей власти. Сегодня мало кто из простых украинцев понимает, что изменение меры пресечения для Стерненко – это прежде всего шаг политический, некий реверанс в сторону западных партнеров, которые в последнее время не особо расположены к Зеленскому и членам его команды. Люди верят в то, что выход радикала и убийцы Стерненко на свободу – доказательство слабости официального Киева, который в очередной раз прогнулся под националистов и принял условия выдвинутого ему ультиматума. Все происходящее выглядит именно так, но все же стоит отойти от очевидного и подумать над вопросом, зачем же Америке нужны радикалы, которые сыграли отведенную им роль еще в 2014 году?

Здесь все более чем просто. Стерненко и ему подобные относятся к той категории «укропатриотов», которые никогда не допустят ни сближения с Россией, ни мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Они хотят крови, выступают за силовой сценарий решения вопроса с непризнанными республиками, являются основной движущей силой «декоммунизации» и служат тем инструментом, который в любой момент сможет повлиять на руководство Украины. Именно поэтому Америка сделает все, чтобы яркие и одиозные лидеры националистических группировок Украины не только оставались на свободе, но и имели необходимую ресурсную базу для того, чтобы в любой момент активизировать свою и без того достаточно бурную «политическую повестку».

Если задуматься, то если бы на Украине не было такого количества оголтелых радикалов, то ситуация, возникшая в 2014 году, сама собой сошла бы на нет уже к 2015 году. Сам по себе спал бы накал эмоций, а люди, нормальные люди, которым свойственна рациональность, давным-давно бы вернулись к своей повседневной жизни, реализуя те планы, для воплощения которых не требуется «образ врага». Но это не выгодно прежде всего США, которые рассматривают Украину как инструмент для давления на Россия. Создавая напряженность на нашей границе, члены западной коалиции создают для России некие трудности. Всех это устраивает, и пока Америка не придумает Украине другую судьбу, такие как Стерненко, Ярош, Билецкий и прочие, будут нужны «своей стране», а точнее, нужны США. И именно поэтому они будут стоять над законом ровно до того момента, как в них исчезнет необходимость.

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/boevikam-zakon-ne-pisan/ – цинк

На фоне подобного днища, режим Януковича видится просто эталоном правового государства. Впрочем, подобные решения уже давно не удивляют, наоборот, было бы очень подозрительно, если бы все происходило наоборот. Ну а так, "норвая норма" работает. Интегрированные с государством нацисты поставлены над законом и подвергаются преследованиям только в тех случаях, когда в них отпадает нужны или же они начинают кусать кормящую руку.

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