Британцы пожаловались на засилье новостей о смерти принца Филипа

Британские телезрители пожаловались на то, что сетка вещания новостной корпорации «Би-би-си» была перекроена так, что там не осталось ничего, кроме сюжетов об умершем супруге королевы Великобритании Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филипе.

Соответствующая форма для подачи онлайн-жалоб появилась на сайте корпорации, передает ТАСС.

«Мы получаем жалобы на слишком детальное телевизионное освещение смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского», – говорится в соответствующем разделе на странице телерадиовещательной корпорации.

Накануне «Би-би-си» полностью пересмотрела сетку вещания, отменив все запланированные программы и пустив сразу по трем телеканалам одинаковые передачи, посвященные супругу королевы. Также умершему принцу-консорту был полностью посвящен эфир и радиостанции «Би-би-си».

Бывший ведущий новостей «Би-би-си», журналист Саймон Маккой выразил удивление подобным решением: «Первый и второй каналы Би-би-си показывают то же самое. И, вероятно, новостной канал тоже. Почему? Я знаю, что это событие огромной важности. Но, безусловно, люди заслуживают права в выборе программы».

Отметим, что общественное телевидение «Би-би-си» финансируется за счет лицензионного сбора с домохозяйств, который называется телевизионная лицензия. Сбор в размере в районе 157 фунтов (16,6 тыс. рублей) является обязательным для всех, у кого дома есть телевизор или компьютер, планшет и иные устройства, на которых люди могут смотреть телепередачи.

Остальные британские телеканалы в пятницу также изменили свои сетки вещания, а большинство эфира было посвящено смерти принца Филипа.

Напомним, принц Филип умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии объявлен траур. При этом от госпохорон отказались из-за коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.