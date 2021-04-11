 

Мать в США заподозрили в убийстве троих малолетних детей

11.04.2021, 4:14, Новости дня
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В Калифорнии задержана 30-летняя латиноамериканка Лилиана Каррильо, которую подозревают в том, что она зарезала троих малолетних детей, сообщают СМИ.

Жительница США обнаружила в субботу утром тела трех внуков в квартире в Лос-Анджелесе, все дети скончались после получения, предположительно, ножевых ранений. Все дети были младше пяти лет. Полиция объявила в розыск Каррильо, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC Los Angeles.

CBS Los Angeles со ссылкой на полицию сообщает, что мать убитых детей задержали в центральной Калифорнии, в четырех часах пути от квартиры, в которой нашли тела. Пока нет информации о том, жила ли женщина с детьми, была ли у нее судимость. Возможный мотив убийства также не установлен.



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