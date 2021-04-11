Спикера парламента Эстонии назвали трусом за отказ прививаться AstraZeneca

Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Ратас вместе другими парламентариями должен был вакцинироваться во вторник, но в последний момент отказался. Как сообщил на радио Kuku редактор Eesti Ekspress Прийт Хыбемяги, Ратас объяснил свой отказ тем, что не подошла его очередь, а также тем, что решил посоветовался с семейным врачом.

Критикуя Ратаса, Хыбемяги указал, что членам парламента и правительства возможность вакцинироваться предоставлена кабмином. Кроме того, Хыбемяги указал, что Ратас так и не сообщил о мнении семейного врача. «Было бы достаточно, если бы он сказал, что, по мнению семейного врача, это не рекомендуется, и все бы поняли», – приводит слова Хыбемяги РИА «Новости».

Хыбемяги заявил, что «Ратас поступил совершенно неправильно с точки зрения коммуникации», «можно сказать, что он только что заработал репутацию труса», избавиться от которой «будет очень сложно». При этом «репутация AstraZeneca с шумом ушла на дно».

Глава радиостанции Raadio Kuku Айнар Рууссаар отметил, что ожидал от Ратаса поведения, достойного государственного деятеля. Рууссаар сказал, что руководству страны следует убеждать людей в необходимости использовать вакцины.