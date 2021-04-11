 

Спикера парламента Эстонии назвали трусом за отказ прививаться AstraZeneca

11.04.2021, 4:14, Новости дня
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Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Ратас вместе другими парламентариями должен был вакцинироваться во вторник, но в последний момент отказался. Как сообщил на радио Kuku редактор Eesti Ekspress Прийт Хыбемяги, Ратас объяснил свой отказ тем, что не подошла его очередь, а также тем, что решил посоветовался с семейным врачом.

Критикуя Ратаса, Хыбемяги указал, что членам парламента и правительства возможность вакцинироваться предоставлена кабмином. Кроме того, Хыбемяги указал, что Ратас так и не сообщил о мнении семейного врача. «Было бы достаточно, если бы он сказал, что, по мнению семейного врача, это не рекомендуется, и все бы поняли», – приводит слова Хыбемяги РИА «Новости».

Хыбемяги заявил, что «Ратас поступил совершенно неправильно с точки зрения коммуникации», «можно сказать, что он только что заработал репутацию труса», избавиться от которой «будет очень сложно». При этом «репутация AstraZeneca с шумом ушла на дно».

Глава радиостанции Raadio Kuku Айнар Рууссаар отметил, что ожидал от Ратаса поведения, достойного государственного деятеля. Рууссаар сказал, что руководству страны следует убеждать людей в необходимости использовать вакцины.



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