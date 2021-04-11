 

Мнение: О полной готовности к атаке на Донбасс

11.04.2021, 4:08, Разное
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Фото © president.gov.ua.

Сигнал к атаке – три зелёных свистка ©

Кстати, это не совсем анекдот: военные поймут. Но сейчас реально не до смеха. Спусковой крючок маленькой победоносной войны на Донбассе вот-вот будет нажат. Судя по сообщениям из информированных источников, к тому всё готово. Войска на позициях, в полной амуниции, ждут только сигнала.

Но его всё нет и нет. Почему же так медлит… украинский президент Владимир Зеленский?

Да-да, именно этим вопросом вдруг озаботился проверенный кремлёвский рупор, как бы «политолог» Сергей Марков. И сам же дал на него исчерпывающий ответ.

Почему война так и не начинается? Да просто и Зе и его начальство за тридевять земель боятся. И есть чего. Они шокированы тем, что у Путина есть политическая воля. А что, раньше не знали? За неделю группировка российских войск увеличилась с четырёх тысяч до 28 тысяч, – пишут западные эксперты. Она включает сейчас такие миротворческие подразделения. Об этом пишут вражеские специальные СМИ. Врут, возможно.

1. На главном направлении, в Ростовской области стоит ударная 58 армия, которая уже принудила Грузию к миру в 2008 и готова использовать этот опыт. Здесь же и 8 армия. В оперативном взаимодействии с ней находятся армейские корпуса независимых республик. 8-я армия – гвардейская, она уже участвовала в освобождении братской республики от оккупации в 1943 году. И готова повторить освобождение братского народа.

2. Чуть севернее в Воронежской области 20 армия. В оперативном взаимодействии с ней Кантемировская и Таманская дивизия, офицеры которых полны решимости опровергнуть миф об этих дивизиях как о придворных, паркетных.

3. Еще севернее, в Белгородской области, сформирована сводная группа.

4. Еще севернее, в Белоруссии, силы специальных операций братской страны выведены на учения. То есть приведены в состояние полной боевой готовности.

5. На Юге, в Крыму, на учения прибыли знаменитые псковские десантники. Также в учениях участвуют 56я десантно-штурмовая бригада из Волгограда и 7-я ДШБ из Новороссийска. В Черноморском флоте пока только три больших десантных корабля. Поэтому сейчас в Чёрное море идут корабли Балтийского флота, в составе которых еще 3 БДК.

6. В регион также переброшены большое количество современных комплексов радиоэлектронной борьбы, РЭБ. Чтобы там летали только мирные самолеты. И правильные.

Все они стоят на страже мира в регионе. Поэтому и только поэтому там нет войны. И все это не секрет. Россия не скрывает, а открыто говорит, что у нее есть политическая воля и возможности обеспечить мир в регионе.
Очевидно, в последнем предложении в виду имелся не абы какой, а «русский мир». Которым до сих пор грезят диванные воины, в основной массе своей вообще не служившие и пороху не нюхавшие (охота не в счёт). Именно их так тянет решать геополитические задачи чужими жизнями, пока свои находятся в сытости, комфорте и безопасности. А то, что в тысячи или даже десятки тысяч семей полетят похоронки – да разве ж это волнует доморощенных геополитиков?

Возможно, это всё стоило бы оставить вообще без внимания. В конце концов, пока войны ведутся на страницах в Фейсбуке, это не страшно (хотя, как сказать: слова и #мысли тоже материальны). Но то, что ретранслируют на публику всякие марковы, отражает не только их личное мнение. Но и, скажем так, настрой в тех кругах, которым они служат. Настроения в окружении российского президента Владимира Путина. Где тоже полно диванных стратегов.

И только природная трусость осторожность 68-летнего кремлёвского затворника удерживает сейчас Европу от нового вооружённого конфликта. Не слишком ли тонка эта ниточка? Не оборвётся ли она вдруг, внезапно? И не опасно ли – быть настолько зависимым от баланса желаний и страхов у одного маленького человечка?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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