Мнение: Визит в Турцию

Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, прибывшего в Турцию с визитом субботу, начались в Стамбуле, сообщила администрация турецкого лидера.

“Переговоры президентов Турции и Украины начались”, – говорится в сообщении.

Ставка Зеленского на Турцию в конфликте с Россией выглядит абсолютно логичной. Сколько бы ни распинался наш бункерный сиделец про нерушимую дружбу с Турцией, война с ней уже идёт, причем однозначно определить, кто в этой войне агрессор, а кто — обороняющаяся сторона, нельзя.

В 15 году гениальный стратег вторгся в зону жизненных интересов Турции и буквально через два месяца получил первое предупреждение — сбитый самолет. Война — штука непростая, это вам не блокадников грабить и не пенсионеров обворовывать. В нее нельзя по-чуть-чуть. Ты или воюешь, или пускаешь сопли. Путин предпочел пускать, и ответил на сбитый самолет соплями. А на Востоке такие вещи чувствуют сразу.

Я понимаю, что можно возразить — а что, на сбитый самолет надо было отвечать? Воевать? Ответ очевиден — не надо было лезть в Сирию. Тогда и не пришлось бы задавать эти идиотские вопросы. Правда, и про Сирию ответ неполный — не нужно было строить Турецкий поток, тогда не пришлось бы очертя голову влазить в Сирию. Но и Турецкий поток — не начало истории. Там до него был Южный поток, а до него — идея обхода Украины, а до нее — две газовые войны, а до них — Мюнхенская речь. Вся политика Путина, подчеркну — вся — это бесконечная цепь стратегических просчетов и катастрофических провалов.

Ну, а в Сирии Эрдоган понял главное — Путин банальный трус. В политическом плане, а возможно, и в обычном человеческом понимании. Сс..кло. Плюс за ним стоит не Советский Союз с его ресурсом и технологической мощью, а разграбленное до нитки пространство, к чему (разграблению) собственно Путин с подельниками приложил и свои усилия.

Проект Эрдогана «Великий Туран» – он же «логистическая сверхдержава» (а если уж совсем буквоедски, то это два проекта, взаимно переплетающихся и взаимно усиливающих друг друга), в общем, этот проект затрагивает не просто зоны жизненных интересов России, а прямо требует вторжения в эти зоны и выдавливание России из них. Если это не называется «враг», то я просто не знаю, как можно это еще назвать.

Блеянье Путина про дружбу и партнерство в данном случае воспринимается только как слабость. Сомневаюсь, что Эрдоган это воспринимает иначе и уж тем более сомневаюсь, что это воспринимают иначе все остальные.

При чем здесь Украина? Я уже писал о том, что «логистическая сверхдержава» построена на контроле важнейшего мирового (точнее, одного из двух важнейших) торговых перекрестков мира: транзитного пути поставки товаров из Азии в Европу. Украина в силу географии занимает здесь одно из ключевых мест. Поэтому для Эрдогана нет иных вариантов, кроме экспансии как в направлении Средней Азии, так и «от можа до можа», как говорят поляки — от черноморского побережья до побережья балтийского. А в будущем, возможно, еще и вдоль Поволжья. Планы и проекты грандиозные, но в отличие от нашей знати, обеспокоенной в основном прожиранием страны, это планы развития. И, конечно, они не гарантированы успешным завершением. Но это нельзя узнать, не попробовав реализовать задуманное.

Украина, находясь в зоне влияния и интересов США (ровно по той же геоэкономической причине — как транзитная территория между Россией и Европой) очевидно тяготится своей ролью. США — это гигантская корпорация, а потому обратить на себя внимание руководства этим гигантом чрезвычайно сложно. А уж тем более дождаться решения твоих мелких проблемок. Логика подводит Киев к посредничеству и вассалитету менее крупного образования, у которого найдется больше времени, чтобы выслушивать настырные просьбы. Турция в этом смысле подходит очень даже вполне. Мало того — у Киева есть что предложить. Это, конечно, Крым. Ни у кого нет ни малейших сомнений, что рано или поздно, но Крым перестанет быть российским. Настолько топорно, как Путин, провести его присоединение, это нужно было еще очень сильно умудриться. Пожалуй, с гениальностью плана может соперничать только присоединение Кувейта к Ираку (кстати, там исторических обоснований возвращению в родную гавань ничуть не меньше).

Столь же понятно, что Украина Крым не потянет. А потому самое простое, что можно сделать — пообещать его Турции. В будущем. В обмен на помощь. Не сказать, что приз имеет сейчас какую-то высокую ценность, так как по факту Украина им не владеет, а потому цена Крыма в таких обещаниях явно невелика. Но элементарная логика подсказывает, что Киев просто обязан предложить Турции Крым после того как… А это уже предметный разговор.

Сотрудничество и партнерство лучше всего проявляются в совместной деятельности. А потому возвращение Донбасса — это та деятельность, где интересы Киева и Анкары во многом совпадают. Не во всем, и даже далеко не во всем, но совпадений достаточно много.

Нельзя сказать, что кремлевская шпана этого всего не понимает. Нужно совсем быть ушибленным передачами российского телевидения, чтобы этого не понимать, а кремлевские вряд ли смотрят телевизор — даже их бронебойная психика не выдержит. Однако ответ выглядит традиционным — Кремль угрожает закрыть туристическое направление. Сначала на месяц, там — посмотрим. Это один-в-один ответ на сбитый самолет, когда Путин не нашел ничего более достойного, как запрет помидор. Трус и бездарь остался трусом и бездарью. Необучаемой бездарью к тому же. В прошлый раз это не помогло, не поможет и сейчас.

Позиция Украины во всех этих делах уже определилась. Украинская элита оказалась абсолютно бездарной во всех отношениях. Свой собственный национальный проект она так и не сумела создать. «Украина — не Россия» и «Украина — цэ Европа» – это не проект. Это согласие на вторичность и встроенность в чужой проект. В Европе Украину особо не ждут. США далеко. Остается встраиваться в турецкий проект. На правах туземной администрации, другой роли ей не отведут. И в этом смысле Украина совершенно неинтересна — она сама себя выбросила на обочину истории, и это целиком и полностью ее заслуга.

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