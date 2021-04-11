Депортированный из Франции в Россию попросил госзащиты у полиции

…опасаясь похищения.

Депортированного вчера из Франции в Россию Магомеда Гадаева доставили в отдел полиции одного из районов Нового Уренгоя, сказал «Новой газете» адвокат Гадаева Семен Цветков. В данный момент Гадаев требует вызвать к нему представителя следственного отдела Следственного комитета для дачи объяснений. Он планирует обратиться за госзащитой, так как его жизни, как свидетеля, угрожает опасность.

Этой ночью Гадаев был посажен представителями пограничного контроля аэропорта Шереметьево на рейс до Нового Уренгоя, в котором проживает родной брат Гадаева. Одновременно с этим, как можно предположить, сотрудники погранслужбы передали информацию об этом в УФСБ по Чечне, по неофициальной просьбе которого незаконно удерживали Магомеда Гадаева в транзитной зоне терминала D фактически более 12 часов.

Только так можно объяснить тот факт, что уже утром по месту жительства брата Гадаева в Новом Уренгое пришли двое чеченцев в поисках Магомеда. После их визита родственники Гадаева обратились к нему с просьбой «сдаться на милость» главы Чечни Кадырова и вернуться добровольно в Чечню.

По словам адвоката, за квартирой, в которой он находился вместе с Магомедом Гадаевым, ведется наблюдение — на выходе из подъезда дежурят люди в штатском. Учитывая множественные случаи похищений чеченцев из разных регионов России, эти люди, как можно с уверенностью предположить, ждут прибытия группы захвата непосредственно из Чечни.

Учитывая грозящую Магомеду Гадаеву опасность (он проходит свидетелем по уголовному делу о пытках и превышении полномочий чеченскими полицейскими), он обратился в полицию Нового Уренгоя с просьбой прислать наряд по месту его нахождения и доставить его в отдел полиции. Сможет ли новоуренгойская полиция защитить Магомеда Гадаева от полиции чеченской — станет ясно в ближайшее время. «Новая газета» следит за развитием событий.

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Магомед Гадаев — член правления организации «Барт Маршо» и член «Ассамблеи чеченцев Европы», представляющих интересы диаспоры. Он бежал из Чечни после того, как подвергся пыткам в заключении в России. Адвокат Гадаева доказал этот факт во французском суде, сообщало издание «Кавказ.Реалии»*. Издание «Заборона» писало, что в Чечне Гадаева преследовали за участие в боевых действиях Второй чеченской войны на стороне вооруженных формирований ЧРИ.

В октябре 2020 года Гадаева задержали во Франции на фоне особого внимания полиции к выходцам с Кавказа после убийства 18-летним чеченцем учителя Самюэля Пати. Магомеда поместили в депортационный лагерь, но суд приостановил, а затем отменил решение о высылке, так как адвокат Арно Тулуз смог донести до французского правосудия, что на родине Гадаеву грозят пытки.

8 апреля Гадаева снова задержали, когда он пришел отметиться в полицию. По его словам, полицейские сослались на решение главы МВД Франции о депортации. При этом запрет суда на высылку остается в силе, а через 20 дней у Гадаева должен состояться суд по предоставлению статуса беженца во Франции, сказала его жена.

Елена Милашина

*Внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов

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