 

Мнение: Пожар на Донецком мясокомбинате

11.04.2021, 3:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Донецке вспыхнул сильной пожар на городском мясокомбинате. Сообщалось и о взрывах на территории комбината.
Столб дыма от пожара было видно по всему Донецку. Сейчас вроде пожар локализован и его тушат. В районе пожара остановлено движение общественного транспорта.
Причины пока не уточняют (так же как и вопрос о жертвах), известно лишь, что пожар начался на кровле здания.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Боль в некоторых частях тела может указывать на рак простаты

27.10 / Два чиновника здравоохранения Ростовской области уволены после гибели 13 пациентов

17.10 / Врачи назвали покраснение языка сигналом скорого сердечного приступа

22.03 / Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье

23.08 / Мнение: Письмо: “Стала аддиктом имиджа”

17.09 / “Кинотавр-2020”: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на показах шестого дня фестиваля

01.03 / Личное: “Он был очень закрыт”

14.02 / Мнение: «Ок, бумер»

30.10 / В России запретили курение кальянов в кафе

29.01 / В Австрии после взрыва обрушился дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика