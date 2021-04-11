Мнение: Пожар на Донецком мясокомбинате
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В Донецке вспыхнул сильной пожар на городском мясокомбинате. Сообщалось и о взрывах на территории комбината.
Столб дыма от пожара было видно по всему Донецку. Сейчас вроде пожар локализован и его тушат. В районе пожара остановлено движение общественного транспорта.
Причины пока не уточняют (так же как и вопрос о жертвах), известно лишь, что пожар начался на кровле здания.
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Источник: Colonel Cassad
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