 

В РФ проходит забег в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос

11.04.2021, 3:20, Новости дня
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Забег под названием «Выше только звезды» проходит в российских регионах. Он посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Длина дистанции символична – 1 961 метр.

Акцию предложили провести победители конкурса школьников «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Акция приурочена к приближающемуся Дню космонавтики и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, информирует «ТВ Центр».

Принять участие в мероприятии может каждый – дети и взрослые во всех уголках нашей страны. Видео и фотографии, сделанные во время забегов, появятся на страницах акции в социальных сетях.

Авторами идеи провести спортивный забег в поддержку 60-летия первого полета человека в космос предложили победители «Большой перемены» Даниял Шабанов из Дагестана и Артем Аветисян из Камчасткого края, также к ним присоединился участник нового сезона конкурса, пятиклассник Матвей Анискин из Республики Башкортостан, говорится в персс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фото и видео проведенных забегов участники акции смогут опубликовать в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #ДобраяСуббота #ВышеТолькоЗвезды #БольшаяПеремена.



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