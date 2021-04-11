 

Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России

11.04.2021, 3:20, Новости дня
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Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что РФ следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.

По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.



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