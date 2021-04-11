Что произошло за день 10 апреля

Коротко. Сотрудники ФСБ провели обыск в редакции «Важных историй» параллельно с оперативными действиями в квартире главного редактора Романа Анина. По оценкам сотрудников, которых в тот момент в здании не было, из офиса ничего не пропало. К самому Анину с обыском по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК) пришли накануне вечером. После этого Анина, который находится в статусе свидетеля, допрашивали в СК. Как выяснилось, дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, и по решению суда статья была дополнена опровержением. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Заявление «Новой газеты» о преследовании журналиста Романа Анина Эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг рассказал об угрозах себе и своему ребенку из-за публикации статьи о доходах главы ямальского избиркома. Это уже второй раз, когда Вайсенбергу и его семье угрожают: после звонка с угрозами и требованием удалить статью про главу ямальского избиркома Андрея Гиберта эксперт «Голоса» с семьей переехал в Нижний Новгород. О решении переехать он не сообщал публично. Сегодня на дверь квартиры, где теперь живет Вайсенберг, повесили лист А4 с надписью «Глупо! Далеко на самокате не уедешь!». Дверь неизвестные испачкали клеем, а на ручку повесили две красных гвоздики. Вайсенберг обратился в полицию, однако участковый к нему так и не пришел. Число погибших с начала военного переворота в Мьянме достигло 618 человек. При этом, по данным Ассоциации помощи политическим заключенным, погибших в результате столкновений может быть гораздо больше. Сейчас известно о почти трех тысячах человек, которые находятся под стражей, арест еще 520 демонстрантов уже санкционировали. Конфликт в стране начался два месяца назад после военного переворота. Президент страны Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи были арестованы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Выбросишь мусор — получишь пулю По состоянию на 31 марта, в Мьянме военные убили более 520 человек, среди погибших немало детей. Страна на пороге гражданской войны Тайно перевезенного из Волгограда в Москву участника акции в поддержку Навального арестовали его на 7 суток. Вадима Бурмистрова признали виновным в создании помех инфраструктуре и движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) за то, что 17 января он приехал в аэропорт Внуково встречать Навального из Берлина. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Навальный учил не бояться» Навальный.live, Леонид Парфенов. Ревущие двадцатые Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил региональное правительство в отставку. Ранее в отставку ушел теперь уже бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Свой пост он покинул, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании в Госдуму. — Источник: Новая газета