Мнение: «Права человека» на службе империализма

Фрагмент большого материала о текущем международном положении КНР, посвященный вопросам использования так называемых "прав человека" для продвижения интересов США в борьбе с Китаем.

«Права человека» на службе империализма

В борьбе с КНР Запад использует свой давний метод — разглагольствования про права человека. И сейчас заголовки интернет-сайтов и СМИ пестрят новостями о якобы нарушении прав человека в Синьцзяне. В статье «Последыши Тяньаньмэня» я уже касался темы терроризма в СУАР, поэтому предлагаю всем желающим ее в качестве дополнительного чтения.

На данный момент КНР при Си Цзиньпине оказалась единственной страной, способной не только вести разговор на равных, но и приводить зарвавшихся европейцев и американцев в чувство ответными санкциями и заявлениями, которые они воспринимают не иначе как оскорбление. Поскольку, по их мнению, они якобы обладают моральным превосходством в данном споре. Впрочем, как уже отмечалось выше, то, как они воспринимают ответы из МИД КНР, — это их проблемы. Как ранее отметил Ван И,

«эпоха бессмысленного вмешательства во внутренние дела КНР с помощью выдуманных историй или сфабрикованной лжи ушла безвозвратно».

А по словам Си Цзиньпина,

«китайская сторона не признает „наставничества“ в вопросах прав человека и выступает против практики двойных стандартов».

Стоит ли говорить о том, что «права человека» нужны Западу всего лишь как политический инструмент вмешательства в дела других стран? Но даже если рассуждать о правах человека, то этот вопрос должен рассматриваться с точки зрения классового подхода. Когда речь идет о капиталистических странах, то это одно, но если идет речь о строительстве общества коммунистического — совсем другое.

Здесь же вопрос прав человека превращается в «сферического коня в вакууме» вне контекста конкретного общества и государства и становится неким обязательным для всех каноном. На самом же деле капиталисты, поскольку эксплуатируют труд, не имеют никакого морального права говорить о каких-либо правах человека. А работающие на них «правозащитники» являются яростными защитниками западного империализма и системы эксплуатации американским и европейским финансовым капиталом.

Так, выступая против контртеррористических мер в Синьцзяне, Запад поддерживает терроризм и убийц. Тем же, кто считает, что полиция СУАР занимается репрессиями в стиле «потому что потому», предлагаю посмотреть фильм «Горы Тяньшань стоят» о борьбе с местным терроризмом. К слову, данную ленту западные СМИ обошли молчанием.

Декларируя приверженность борьбе с терроризмом, Запад разными методами использует его как инструмент для дестабилизации ситуации в той или иной стране. Так, под видом «прав человека» США, Англия и Евросоюз пекутся о националистах, террористах и убийцах, дестабилизирующих Синьцзян, и не дают возможности западному читателю и зрителю получать альтернативную информацию. В то же время английская монархия заключает контракты с такими компаниями, как Innovative Communication & Strategies (InCoStrat), Albany, The Global Strategy Network (TGSN) и Analysis Research Knowledge (ARK) для организации работы по созданию «положительного имиджа» у боевиков, воюющих в Сирии, и дискредитации правительства Башара Асада.

В случае же с Синьцзяном Евросоюз и США выступают против улучшения жизни его населения, а значит, желают, чтобы оно продолжало оставаться необразованным, забитым и погрязшим в насилии, являющимся прямым следствием реакции местных отсталых элементов на переход от кочевнического уклада жизни и прежних привычек к оседлому и цивилизованному, где нужно иметь жилье, образование, медицинскую помощь, достойную работу и заработок, знать государственный язык, чтобы участвовать в общественной жизни страны и многое другое.

По своему содержанию данный процесс напоминает борьбу советской власти с басмачеством после Октябрьской революции в Центральной Азии, которое, как указывал Михаил Фрунзе, было «вооруженным протестом против новых начал, на которых должна строиться новая жизнь». И тогда самое активное участие в поддержке этих банд оружием и военными специалистами принимала Англия, желавшая закрепиться на местной территории.

В наше время с реставрацией капитализма в странах Центральной и Средней Азии басмачи подняты на щит как «национально-освободительное движение». После уничтожения советской власти на территории бывших советских республик «национальными героями» для взращивания молодежи объявляются самые обычные уголовники, занятые грабежом и террором населения в период гражданской войны и прислуживания фашистам в Великую Отечественную. Потому что капитализм и является террором и грабежом трудящихся для обогащения двуногих желудков в виде олигархов.

Так же, как и басмачество, нынешнее исламское движение Восточного Туркестана и так называемый Всемирный уйгурский конгресс в эмиграции ведут борьбу против строительства социалистического общества в СУАР, за построение собственного буржуазного государства на основе варварских обычаев. Разумеется, они не имеют широкой поддержки среди местного населения региона. Но Запад пытается выдать борьбу этих националистов за «национальную борьбу» всех уйгуров, а их реакционные взгляды за «национальную самобытность» уйгуров.

Так, на примере лжи о СУАР мы наглядно можем убедиться в том, что западные капиталисты являются врагами прогресса, поскольку капитализм, борясь за свое выживание, обращался и будет обращаться впредь к самым дикими и варварским идеологиям и методам борьбы. Ведь речь идет не просто о соблюдении «прав человека», а гораздо шире — о построении коммунистического общества в Китае, чему империалисты всегда пытались и будут в дальнейшем препятствовать. Поэтому критику США следует считать ложной и заведомо предвзятой.

Отметим, что КНР на введение санкций Евросоюзом за «геноцид уйгуров» отреагировала всего за 90 минут, введя ответные меры против десяти частных лиц и четырех организаций из Европейского союза. Реакция европейских чиновников была бесценна…

В китайском санкционном списке оказался 47-летний немец Адриан Зенц, именуемый в западных СМИ экспертом по Синьцзяну. Но нога этого «эксперта» никогда не ступала на землю СУАР. Состоит же он в американском Мемориальном фонде жертв коммунизма. В общем, картина маслом…

В отличие от Зенца, выдумки которого транслируются в западных СМИ, книгу французского писателя и журналиста Максима Виваса «Уйгуры, конец ложным новостям», написанную после поездок в СУАР, никто и никогда на Западе рекламировать не будет. Ведь так можно заработать себе клеймо «адвоката диктатуры». В своей книге Вивас показал, как National Endowment for Democracy («Национальный фонд демократии»), «Всемирный уйгурский конгресс» и неправительственная организация Human Rights Watch («Страж прав человека») создают и распространяют всю ту «дезу», которая затем транслируется в западных СМИ.

Международное радио Китая сообщает, ссылаясь на слова бывшего начальника штаба государственного секретаря США Колина Пауэлла Лоуренса Уилкерсона, что СУАР представляет для США стратегический интерес:

«Три года назад Лоуренс Уилкерсон откровенно заявил, что истинные цели ведения Соединёнными Штатами войны в Афганистане в 2001 году состояли в оказании военного давления на Китай и Пакистан. Он также указал, что Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР — регион повышенного внимания США. Дислокация войск в Афганистане помогла США спровоцировать акты насилия в Синьцзяне и оказать давление на реализацию китайской инициативы „Один пояс и один путь“».

Становится ясно, почему США так озаботились «правами человека».

https://prorivists.org/56_china/ – полностью материал смотри по ссылке, он большой и рассматривает различные экономические, политические и идеологические вопросы.

В целом, с некоторыми видоизменениями, США реализуют примерно ту же пропагандистскую линию, что и против СССР в годы прошлой Холодной войны. Только там вместо фейкового "геноцида уйгуров" был фейковый "голодомор".

К России, подходы тоже будут примерно идентичными.

PS. Также на тему Китая стоит упомянуть колоссальный штраф наложенный государством на "Алибаба".

"В соответствии со статьями 47 и 48 "Закона о противодействии монополии" и с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности компании Alibaba Group , Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание, приняв решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней"

Суммарно получилось на 2,7 млрд. долларов. Одной из крупнейших китайских корпорации партия и правительство наглядно указали, где ее место, и что тех, кто осмелится выползать за красные флажки, будут нещадно пороть.

Очевидно, что помимо наказания "Алибаба" как таковой, это сигнал и модульный пример для остальных – как китайских, так и не китайских корпораций. Если так можно нагнуть "Алибаба", то и остальных труда не составит.

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