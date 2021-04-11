Еврокомиссар призвал ЕС не рассчитывать на «Спутник V»

Даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он выразил уверенность, что Европейское агентство лекарственных средств «даст корректную оценку» вакцине, но это не значит, что ее «можно будет производить в достаточном количестве». Как подчеркнул еврокомиссар, «в нормальном случае» потребуются «многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство». «Для нашей цели – привить по возможности всех европейцев летом – «Спутник V» придет попросту слишком поздно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Напомним, Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». При этом Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины.