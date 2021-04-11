 

Шашлык и сало в РФ шокировали китайского блогера

11.04.2021, 2:26, Новости дня
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Многие из предпочтений в мясе, характерных для россиян, у иностранцев «вызывают шок», сообщил пользователь китайского портала Sina.

Он отметил, что в Китае мясо не так популярно, как в России, при этом приготовление и употребление мяса в РФ может шокировать. В частности, по словам блогера, сильно отличаются русский и китайский шашлык. В РФ «он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса», как в Китае. В РФ мясо стремятся сделать «жирным и сочным», запекая на «стальных шампурах».

Кроме того, блогер отметил, что от сала «ком в горле встает», но в РФ оно считается «прекрасным лакомством». Также он рассказал, что на Крайнем севере предпочитают употреблять оленину. «После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом». Ведь это действительно так!» – передает РИА «Новости».

Напомним, пользователь китайского портала Sohu заявил, что традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю.



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