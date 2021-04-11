Полет Гагарина стал поддержкой для советского разведчика Абеля в тюрьме США

Легендарный советский разведчик-нелегал полковник Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия – Вильям Фишер) рассказывал, что в тюрьме США для него стала моральной поддержкой новость о полете Юрия Гагарина в космос.

В апреле 1961 года, отбывая 30-летний тюремный срок, Фишер направил жене письмо, в котором заявил, что «подвиг Гагарина в космосе произвел здесь огромное впечатление». По его словам, «все газеты и журналы опубликовали специальные статьи на эту тему». «Нет нужды говорить о том, как приятно мне было узнать об этом успехе. Такого рода сообщения делают мою жизнь здесь более сносной», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «забавно читать инсинуации некоторых рассерженных журналистов» в США, считавших полет Гагарина «гигантской мистификацией». Как отметил Фишер, «к несчастью для них, представители американского правительства заявили, что нет сомнений в правдивости сообщения о полете».

Рассекреченный документ вошел в сборник писем Фишера-Абеля «Тайный архив советского разведчика-нелегала», авторами которого стали ветераны и действующие сотрудники Службы внешней разведки России. Глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов сообщил, что приемная дочь Фишера Лидия Боярская «в свое время передала в дар» ведомству «чуть больше 50» писем.

Напомним, Фишер после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, где руководил разведывательной сетью. В частности, он добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР. В 1957 году Фишер был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с Вашингтоном и был приговорен к 30 годам тюрьмы. В 1962 году его обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, Фишер вернулся в СССР, где продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ.