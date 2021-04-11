 

Полет Гагарина стал поддержкой для советского разведчика Абеля в тюрьме США

11.04.2021, 2:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Легендарный советский разведчик-нелегал полковник Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия – Вильям Фишер) рассказывал, что в тюрьме США для него стала моральной поддержкой новость о полете Юрия Гагарина в космос.

В апреле 1961 года, отбывая 30-летний тюремный срок, Фишер направил жене письмо, в котором заявил, что «подвиг Гагарина в космосе произвел здесь огромное впечатление». По его словам, «все газеты и журналы опубликовали специальные статьи на эту тему». «Нет нужды говорить о том, как приятно мне было узнать об этом успехе. Такого рода сообщения делают мою жизнь здесь более сносной», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «забавно читать инсинуации некоторых рассерженных журналистов» в США, считавших полет Гагарина «гигантской мистификацией». Как отметил Фишер, «к несчастью для них, представители американского правительства заявили, что нет сомнений в правдивости сообщения о полете».

Рассекреченный документ вошел в сборник писем Фишера-Абеля «Тайный архив советского разведчика-нелегала», авторами которого стали ветераны и действующие сотрудники Службы внешней разведки России. Глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов сообщил, что приемная дочь Фишера Лидия Боярская «в свое время передала в дар» ведомству «чуть больше 50» писем.

Напомним, Фишер после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, где руководил разведывательной сетью. В частности, он добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР. В 1957 году Фишер был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с Вашингтоном и был приговорен к 30 годам тюрьмы. В 1962 году его обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, Фишер вернулся в СССР, где продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Композитора Дробыша госпитализирован с коронавирусом

11.02 / Санду повторно выдвинула в премьеры Молдавии отвергнутую парламентом Гаврилицу

30.12 / В Сирии террористы взорвали автобус с мирными гражданами

27.11 / Дегтярев встретился с победителями конкурса «Большая перемена»

21.10 / В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

08.07 / На переименование военных баз в США захотели выделить 1 млн долларов

16.12 / Причиной упадка средневековой цивилизации Центральной Азии стало изменение климата

29.08 / Сябитова с криком «дави меня» бросилась под грузовик

31.03 / Зеркаль: Не стоит эмоционально реагировать на решение суда в Париже по делу об активах “Ощадбанка” в Крыму. Тактика РФ очень предсказуема и понятна

04.11 / Жители штата Нью-Джерси проголосовали за легализацию марихуаны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика