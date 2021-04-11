Очень плоский лед

Скучно, господа. Практически все звезды — в Северной Америке, и нынешний розыгрыш Кубка Гагарина обходится без сенсаций.

Если Кубок Гагарина выиграет ЦСКА или же «Ак Барс», что менее вероятно, то «космосом» нынешний розыгрыш точно не назовут. Низко летаем, по слишком предсказуемой траектории. Не этого ждали от сезона, совсем не этого.

Оптимисты считали, что жесткий потолок зарплат, наконец, уравняет шансы участников, и заведомое превосходство самых богатых канет в Лету. Ничего подобного — кто был при ресурсе, тот при нем и остался, мелкие нарушения субординации большого значения не имели. Плей-офф лишь подтвердил, что в любой паре и на любой стадии побеждать должна команда с более высоким посевом. После четвертьфиналов в Западной и Восточной конференциях в игре осталось по четыре лучших клуба по итогам регулярного чемпионата, после полуфиналов — по два, занявших первое и второе места, вот они и выясняют отношения в финалах конференций. Питерский СКА и ЦСКА так вообще сходятся в пятый раз за шесть лет — других команд в финале «Запада» быть не должно.

Мало того — лишь одна серия плей-офф-2021 потребовала проведения всех семи матчей, а остальные в подавляющем большинстве случаев завершались досрочной победой фаворитов. На «Западе» роль возмутителя спокойствия взял на себя ярославский «Локомотив», давший бой ЦСКА — молодой и амбициозной команды Андрея Скабелки хватило на шесть матчей, однако седьмой был проигран вчистую.

Любопытно, что неудачники трех из четырех полуфинальных серий начинали соперничество с побед на чужих площадках, но ни столичному «Динамо», ни «Локомотиву», ни «Магнитке» по-настоящему развить успех не удалось. Динамовцы слишком зависели от игры первого звена Яшкин–Шипачев–Кагарлицкий, и травма последнего сильно облегчила жизнь сопернику в лице СКА. «Локомотив» продержался дольше всех, но ему элементарно не хватило опыта, «Магнитка» в блестящем стиле выиграла у «Авангарда» первый и четвертый матчи, но пятый и решающий шестой провалила напрочь.„

Так что на уровне финалов конференций все пришло к своему слишком логичному завершению.

Три участника финальных серий — завсегдатаи этой стадии розыгрыша, да и «Авангард» на исходе десятых добирался до финала, где разгромно уступил ЦСКА. В прошлом году розыгрыш Кубка Гагарина был прерван после первого раунда из-за пандемии, золото отдали ЦСКА как победителю регулярного чемпионата, но команда Игоря Никитина и так бы, скорее всего, взяла главный приз.

Скучно, господа. Практически все звезды — в Северной Америке, в Национальной хоккейной лиге одних российских вратарей с десяток, почти все — на виду. Звезд второго ряда подгребли фавориты, но молодые таланты спят и видят себя в лучшей лиге мира, так что болельщики едва успевают запомнить фамилии.

Не очень радостную картину розыгрыша оживляли разве что великие ветераны. По мере сил и каждый на свой лад пели свою лебединую песню Павел Дацюк и Сергей Мозякин, каждое появление которых соответственно в «Автомобилисте» и «Магнитке» возвращало болельщиков во времена умного и тонкого хоккея. Увы — «Автомобилист» сошел с дистанции после первого раунда, «Магнитка» продержалась чуть дольше.

Лучшему бомбардиру отечественного хоккея за всю историю на исходе марта исполнилось 40 лет. Четырьмя днями раньше такой же рубеж перевалил Данис Зарипов, с которым Мозякин в Магнитогорске в середине десятых составлял блестящий дуэт форвардов. Нынче Мозякин за два раунда плей-офф набрал десять баллов за результативность — лучший показатель в «Металлурге» и один из лучших среди всех участников розыгрыша. 5-кратного (!) обладателя Кубка Гагарина Зарипова главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов держал на скамейке запасных до последнего. Но, как показал ход серии с «Авангардом», Зарипова команде и не хватало. Про Илью Ковальчука, который неизменно выходит на лед в составе «Авангарда», увы, такого сказать нельзя.

Пока никто не может сказать, останется ли великая четверка в строю на будущий сезон. А вот кого точно не будет на скамейке, так это патриарха российского тренерского цеха Владимира Крикунова. «Васильич» очень достойно поработал с московским «Динамо», но контракт заканчивается, руководство ищет нового главного тренера, но будет ли им отставленный из «Спартака» Олег Знарок, неизвестно — что-то у сторон не срослось на финальной стадии переговоров. Вряд ли причина в том, что в «Динамо» не захотели видеть многолетнего соратника Олега Валерьевича Харийса Витолиньша — равно как и то, что начальство не впечатлила работа дуэта со «Спартаком». Из действующих российских специалистов никого титулованнее Знарка нет, а потенциал дуэта далеко не исчерпан.

В очень неприятную ситуацию мог попасть главный тренер СКА и по совместительству главный тренер сборной РФ Валерий Брагин — питерцы безнадежно уступали московским одноклубникам и могли проиграть финальную серию «Запада» всухую. Но четвертый матч СКА вытащил на зубах, и вылет был временно отложен.

Главный тренр СКА Валерий Брагин во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК "Куньлунь" (Пекин). Фото: РИА Новости

Зная нравы тех, кто нынче рулит российским хоккеем, Валерия Брагина могут снять с обоих постов так же легко, как и назначали на эти должности. Подобный путь за последнее время проходили последовательно Олег Знарок, Илья Воробьев и Алексей Кудашов. Позиция Брагина ничуть не лучше, чем у более молодых предшественников, а в чем-то даже хуже. Состав СКА далеко не чемпионский, а национальную сборную придется формировать из того, что есть под рукой, то есть практически без игроков НХЛ.

Пока еще Валерий Брагин, как мог, пытался спасти финальную серию с ЦСКА. После трех поражений подряд четвертое казалось неизбежным, но Питер «сухаря» ни за что бы Валерию Николаевичу не простил. Помогло то, что ЦСКА чуть ослабил хватку, и этого хватило для перемены участи, пусть и временной. Складывалось впечатление, что москвичам Кубок Гагарина нужнее — чемпионство прошлого года, оформленное по результатам регулярного чемпионата, полноценным считаться не может. С ЦСКА это уже второй случай — первый был шесть лет назад, когда в порядке эксперимента было принято решение чемпионом считать победителя регулярного чемпионата.

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ЦСКА на сегодня — самая системная команда Континентальной хоккейной лиги, ровная по составу, умеющая любого соперника заставить играть в нужном ей ритме.

Это не очень зрелищно, но зато эффективно. Сбои при этом возможны, что доказал ярославский «Локомотив», не уступавший армейцам в боевитости, а в своих лучших матчах выглядевший еще и разнообразнее. А нынешний СКА по части духовитости, да и по опыту большинства хоккеистов все-таки слабоват — как бы не верил в возможность повторения камбэка 6-летней давности тогдашний наставник питерской команды Вячеслав Быков. СКА тогда уступал в серии 0:3, но сумел переломить ее ход, выиграть серию, а дальше взять и Кубок Гагарина.

На ход «восточной» финальной серии несомненное влияние оказала драматическая ситуация с капитаном «ястребов», опытнейшим защитником Алексеем Емелиным. Ветеран «Авангарда» получил травму в столкновении с Артемом Лукояновым в первом матче серии, не смог самостоятельно покинуть лед, но все-таки доиграл победную для омичей встречу. Емелина пытались обвинить в симуляции, однако «симулянта» ночью пришлось срочно госпитализировать, а через некоторое время отправлять на реанимобиле из Казани в Москву. Все эти дни параллельно развивались боевые действия на уровне масс-медиа. Сообщение пресс-службы МВД Татарстана об обнаружении в крови Емелина следов наркотических веществ вызвало бурю. Чуть позже прояснилось, что одним из факторов, вызвавших так называемый токсический шок печени, могли стать обезболивающие, к помощи которых пришлось прибегнуть после травмы.

Вообще-то речь уже шла о спасении 34-летнего защитника — между прочим, бывшего игрока «Ак Барса», два раза завоевывавшего вместе с командой Кубок Гагарина. К счастью, Алексея уже перевели из реанимации в профильную клинику, но от негативного фона, окружающего серию, так просто не избавиться.

Что касается непосредственно результатов, то вслед за двумя неожиданными победами в Казани дома в Балашихе, где омичи базируются третий год, «Авангард» потерпел два поражения. «Ак Барс» в такой ситуации «добычу» обычно не упускает, вцепляясь в соперника мертвой хваткой. Стиль Квартальнова — действовать просто, надежно и жестко. Его «зверский» хоккей может нравиться или не нравиться, но он эффективен. И пока все идет к тому, что нас ждет повторение финала-2018 ЦСКА–«Ак Барс», в котором казанцы довольно легко справились с соперником.

Нынче с интригой в плей-офф совсем плохо. Но еще остается надежда, что напоследок команды хоть чем-то порадуют.

Владимир Мозговой

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