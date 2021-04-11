В Киеве задержали двух человек с боевыми гранатами

Сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции задержали в центре Киева двух мужчин, у одного из них нашли боевые гранаты Ф1 и РГД-5, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции «Майдан Независимости» киевского метрополитена, заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки. Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

На место происшествия гвардейцы вызвали полицию и взрывотехников, которые определили гранаты, как боевые Ф1 и РГД-5. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы», – отметили в Нацгвардии.

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