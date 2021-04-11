США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что РФ нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.