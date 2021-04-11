 

В США нашли похожий на фрагмент космического аппарата объект

11.04.2021, 0:39, Новости дня
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В США на побережье Тихого океана рыбак обнаружил предмет, похожий на фрагмент космического аппарата. Объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.

Власти округа Линкольна, располагающегося в Орегоне, приняли объект за деталь ракеты SpaceX. Однако в компании подтверждения принадлежности детали не дали, передает РИА «Новости».

Как сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа, предположительно, обугленный фрагмент космического аппарата, выброшенный на берег залива Алси около города Уолдпорт был найден 9 апреля в 15.15 по местному времени (1.15 мск). Необычную деталь заметил рыбак, который оттащил ее с берега к местному предприятию.

После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, «SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления». По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.

В марте сообщалось, что неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.



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