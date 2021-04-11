ЛНР оценила решение Киева подтвердить обязательства по прекращению огня

Украина через восемь месяцев после подписания соглашения о мерах по усилению режима прекращения огня публично зафиксировала обязательства по их выполнению, сообщил министр иностранных дел, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Он отметил, что текст соответствующего заявления, полностью соответствующий договоренностям, был опубликован на сайте украинского минобороны только 7 апреля. Украина подтвердила два важных обязательства. Во-первых, в случае «выявления нарушений стороны конфликта» Киев и ЛНР/ДНР, «взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня», задействуют «координационный механизм для их верификации и прекращения эскалации». Во-вторых, «ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон». Дейнего указал, что это позволит «избежать обострения вследствие случайных нарушений» и «несанкционированные действия в подразделениях».

ЛНР и ДНР еще летом опубликовали необходимые приказы, но Киев тогда «существенно исказил нормы по ответному огню и координационному механизму». При этом «адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении». После этого Киев три раза менял текст заявления, но «противоречия только усугублялись». Заявление даже удаляли с сайта минобороны Украины. Однако «через восемь месяцев» текст приведен «в полное соответствие договоренностям без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций», передает «Луганский информационный центр».

Дейнего указал, что Киев «публично зафиксировал ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня». По его словам, если Украина продолжит обстрелы и провокации, будет «игнорировать координационный механизм, это будет воспринято как целенаправленная эскалация конфликта»